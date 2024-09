Radu Ștefan Bănică, primul fiu al celebrului cântăreț Ștefan Bănică jr, din relația cu Camelia Constantinescu, a făcut dezvăluiri surprinzătoare într-un interviu recent la Virgin Radio România. Tânărul a vorbit despre un cadou inedit primit de la mama sa: niște găini japoneze, complet diferite de cele tradiționale de la noi.

Radu a povestit amuzat despre peripețiile prin care trece pentru a avea grijă de păsări și cum s-a asigurat că acestea au cele mai bune condiții. Deși nu este o preocupare obișnuită pentru un tânăr de vârsta lui, fiul lui Ștefan Bănică jr pare să se bucure de această experiență neașteptată.

„Le țin în curte. Dar nu sunt găini d-alea (n.r. – tradiționale), sunt japoneze. Sunt de decor, nu fac ouă, nu fac nimic, pur și simplu există. Sunt albe și sunt vii (n.r. – nu doar de decor)”, a spus Radu Ștefan Bănică.

Atunci când a fost întrebat de gazdă de ce le-a luat, Radu Ștefan a răspuns:

„Nu știu, m-am trezit cu ele acasă, mi le-a luat mama. Și zic: «Mulțumesc, fix două găinușe îmi mai trebuiau!» și acum una e și bolnavă, v-am spus, astea de decor sunt suave, sunt sensibile și stau acum pe antibiotic la o găină”, a continuat el. Fiul lui Ștefan Bănică jr a mărturisit râzând că nu le-a oferit încă un nume și că așteaptă să vadă dacă vor trăi, iar după va trece la acest pas. „Nu le-am numit încă, aștept să văd dacă trăiesc (râde)”, a mai spus tânărul artist, potrivit cancan.ro.

Și a continuat: „Le-am făcut frumos un țarc, dacă tot sunt albe… Nu miros a păsări, miros a bebeluș… Mai vorbesc cu ele (râde)”.

Una dintre gazdele emisiunii i-a sugerat cu umor să ceară sfaturi de la Iulia Albu, cunoscută pentru pasiunea ei pentru găini, ceea ce a stârnit râsete în studio.

„Poate vorbesc cu ea, dar nu avea soiul meu de găină, eu sunt la altă categorie acum (râde). Data viitoare dacă trăiesc (n.r. – găinile) vin cu ele”, a conchis Radu Ștefan Bănică.

Cum reacționează Radu când e comparat cu tatăl lui, Ștefan Bănică jr

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică jr a ales să calce pe urmele tatălui său și cochetează atât cu actoria, cât și cu muzica. Radu nu este deranjat de comparațiile care se fac între el și tatăl lui, însă își dorește să fie cunoscut pentru talentul său, nu pentru că este copilul unei mari vedete. De asemenea, tânărul a precizat că el și tatăl său sunt doi artiști complet diferiți.

„Am perceput-o destul de normal, că până la urmă suntem două persoane diferite și îmi doresc și lucrez să îmi creez propria identitate artistică. Nu mă deranjează comparațiile cu tata, sunt perfect normale, dar, la sfârșitul zilei, suntem doi artiști diferiți în cel mai bun sens”, a declarat, pentru Unica.ro.

Până acum, Radu Ștefan Bănică nu a jucat pe aceeași scenă cu tatăl său, însă i-ar plăcea să facă acest lucru la un moment dat. Cu toate acestea, Ștefan Bănică jr l-a invitat pe băiatul său la concertul de la Sala Palatului.

Fiul lui Ștefan Bănică jr este student la UNATC, în ultimul an. „O am pe Bogdana Darie, care este profesoara mea de actorie din anul întâi, și o aveam și pe Ștefana Zamfira, fata lui Zamfirescu, dar a luat o clasă de anul întâi și nu o mai am. Îi sunt recunoscător pentru cei doi ani pe care i-am avut cu dânsa”.

În ceea ce privește tehnicile de teatru pe care le-a asimilat și care îl ajută să își construiască personajele, Radu Ștefan Bănică a menționat-o pe actrița Delia Nartea. „Am învățat la facultate și prin intermediul profesoarei mele Delia Nartea, cu care m-am pregătit să intru la facultate, ei îi datorez principala materie din capul meu”.

