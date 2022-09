Alexia Eram a studiat la o universitate renumită din Anglia și acum are în plan să își deschidă o afacere ce are legătură cu domeniul despre care a învățat. Fiica Andreei Esca are sute de mii de urmăritori pe rețelele de socializare și are mereu colaborări cu branduri renumite. Tânăra își dorește să aibă propria afacere, însă nu s-a hotărât încă ceea ce vrea să facă.

„Să vedem ce proiecte mai apar pentru că a fost o vară destul de plină. Vedem ce ne rezervă viitorul. Cum o să pot să mai fac, habar n-am, un business în viitorul apropiat. Nu m-am gândit neapărat la ceva, dar poate o să mă ajute facultatea pe care am făcut-o în modă, și poate o să merg pe partea aceasta de brand, de haine. Sau pe partea de Horeca pentru că îmi plac foarte mult cafenelele, restaurantele. Încă mă gândesc. Și apoi o să plecăm într-o vacanță binemeritată, abia la iarnă, probabil. Nu știm încă destinația, undeva la căldură”, a declarat Alexia în cadrul unui interviu pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Întrebat ce face Digi TV pentru banii primiți de la partide, Mihai Dinei, șeful postului, a spus: „Sunt în concediu”. Ce a răspuns Mihai Gâdea

„Au fost niște părinți stricți amândoi”

Fiiica Andreei Esca susține că părinții ei au fost destul de stricți cu ea. Mama ei nu și-a dorit să o ia pe căi greșite, astfel că au fost foarte atenți cu ea.

„Au fost niște părinți stricți amândoi, dar cred că ne-a ajutat chestia asta să nu o luăm pe cărări greșite”, a spus tânăra.

De aproximativ un an jumătate, Alexia Eram locuiește singură. Fiica Andreei Esca și-a cumpărat apartamentul din banii câștigați de ea. Pentru că este foarte ocupată cu proiectele pe care le are, Alexia are ajutor la curățenie și la călcat.

„Nu mi-a plăcut niciodată să fac asta. Mi-a plăcut, dar trebuie să fiu acasă tot timpul. Și eu nu sunt acasă niciodată. Plec dimineața și mă întorc seara. Am o doamnă care mă ajută la curățenie, o dată pe săptămână, dar în rest îmi place să-mi organizez lucrurile.

De mâncat, sincer, mănânc mai mult în oraș. și de călcat…. Nu-mi place deloc. Este singura chestie care nu-mi place”, a spus Alexia Eram, pentru sursa mai sus menționată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Observatornews.ro Afacerea cu care un român din Buzău a dat lovitura. Cornel a furat meserie din Germania, iar acum primeşte oferte din toată ţara

Știrileprotv.ro News alert. Informații de ultimă oră despre escaladarea tensiunilor în Kosovo și anunțul NATO

FANATIK.RO Ce se întâmplă acum cu Radu Palanță, mecanicul cu voce de aur care a câștigat Românii au talent 2022. Anunț de pe patul de spital

Orangesport.ro ALERTĂ | Un club din Liga 1 şi-a cerut falimentul. Când va fi judecată cererea. FOTO

HOROSCOP Horoscop 15 septembrie 2022. Berbecii este posibil să exagereze multe astăzi, de la lipsuri la ceea ce cred că vor cei din jur de la ei