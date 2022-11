„Eu am fost mai mult în practică la facultate, aveam ore când predam la licee, mai mult la liceul pedagogic din Brașov. Unde predam eu și colegii mei erau destule fete, iar șefa de catedră spunea că, atunci când veneam noi, toate fetele erau prezente, nu lipsea una.

În rest am fost profesor de squash foarte mult și am exersat tot ce am învățat în facultate. Eu sunt licențiat în educație fizică și sport, deci pot preda bazele multor sporturi”, a explicat Adi Nartea, care nu are o carieră la catedră, ci una în actorie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Pentru aceeași sursă, el a povestit cum a devenit actor, cum a pornit pe acest drum. „Actoria m-a ales pe mine, nu mi-am dorit niciodată să devin actor. Tot ce s-a întâmplat cu mine a fost la Brașov, am fost racolat de o fată care avea casă de modele și eu aveam o iubită pe care o însoțeam la prezentările de modă.

M-a văzut Catinca Roman și de atunci a început modelling-ul. Mergeam la castinguri pentru reclame. Eu, având o față comercială de la mama natură, am luat foarte multe reclame, făceam mereu naveta. Toți regizorii cu care lucram îmi spuneau să mă apuc de actorie. Eram deja la a doua facultate și nu m-am mai putut duce și la UNATC, dar am făcut toate cursurile care se puteau face pe lângă. Țin minte că stăteam în spate, la UNATC, și furam meserie de la ceilalți.”, a declarat el.

Recomandări REPORTAJ. Medic de familie la 65 de ani, cu cel mai în vârstă pacient, 94 de ani. În Tulcea, o treime dintre posturile din cabinete sunt ocupate de pensionari

Cu ce se ocupă acum Adi Nartea

Adrian Nartea, în vârstă de 41 de ani, a făcut un rol spectaculos în serialul Vlad de la PRO TV. De ceva timp însă, acesta lucrează intens la alte două filme, producții ce vor fi lansate anul viitor.

„Cred că o să fie dincolo de ianuarie. Primul SF românesc necesită muncă, n-ai ce să faci. E în postproducție, se lucrează la el, e multă muncă. Dar în paralel facem teatru, ne facem proiectele noastre pe online, mai filmăm la PRO TV una alta, adică viața merge.

O să mă vedeți astronaut, o să mă vedeți un personaj din ăsta, un burlac mai înstărit, asta în filmul „Visul” a lui Saizescu (n.r. – regizor Cătălin Saizescu), o să mă vedeți de Revelion la PRO TV, cu totul și cu totul altceva. Abia aștept să văd reacții. Nu pot să spun mai multe, dar o să vedeți. E foarte tare”, a povestit Adi Nartea pentru Ego.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”

Playtech.ro ȘOC! Cuplu surpriză în showbizul românesc. Vedeta care are un nou iubit la 76 de ani!

Viva.ro Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Observatornews.ro Două familii şi-au împărţit pumni şi picioare la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Motivul: Care copil se dă primul în carusel

Știrileprotv.ro A fost mâncat de porcii din gospodărie. Sfârșit dramatic pentru un bărbat din Botoșani

FANATIK.RO De ce e bine să torni apă fiartă cu bicarbonat de sodiu în chiuvetă. Trucul eficient pe care doar instalatorii îl cunosc

Orangesport.ro Scandal la Cupa Mondială! SUA au modificat steagul adversarei din grupă. Cum arată acum şi care e explicaţia din spatele controversei | FOTO

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2022. Berbecii nu prea vor avea parte de liniște, din cauza unor complicații pe care le descoperă acum

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday