Ruby sau Ana Claudia Grigore, pe numele real, s-a născut în Medgidia pe 28 ianuarie 1989. Succesul în muzică l-a cunoscut în anul 2010, când a lansat primul ei disc single, „Touch me”. Pe atunci nu era cunoscută în România, ci în străinătate. Debutul la noi în țară l-a avut în 2011, când a început colaborările cu o cunoscută casă de discuri.

În toamna lui 2012, Ruby a lansat primul disc single în limba română, „Stinge lumina”, produs de Alex Velea și HaHaHa Production și de atunci a devenit cunoscută în întreaga țară. Ruby e una dintre cântărețele apreciate de la noi, e des invitată în emisiuni de televiziune, chiar și în reality-show-uri participă.

Despre cariera ei, artista a vorbit pentru cancan.ro. A spus ce compromisuri a fost nevoită să facă pentru a avea suuces în muzică. „Compromisuri care țin de timpul meu și viața mea personală, da, dar altfel de compromisuri, nu. Tot ce am obținut în viață, am obținut prin forțe proprii, prin munca mea și determinarea mea.

Iar faptul că-mi place să mă simt bine, frumoasă și sexy mi se pare că nu ar trebui să fie judecat și blamat. Îmi place să mă folosesc de feminitatea mea și să mă bucur de ea și cred că asta ar trebui să facă orice fată tânără”, a dezvăluit Ruby care pozează foarte sexy în ultima perioadă.

Ruby nu se gândește la căsătorie

La 32 de ani, Ruby are o relație cu Robert, care e dansator, de 9 ani de zile. Cu toate acestea, ea nu se gândește la căsătorie, nici la avea un copil prea curând. „Încă nu simt că am ajuns în punctul în care să mă căsătoresc și să fac un copil. Mai am multe misiuni de îndeplinit în carieră. Neavând copil, îmi permit să fiu egoistă și să mă gândesc la ce vreau să îndeplinesc până când va veni momentul.

Încă mă consider copil, încă sunt răsfățata familiei și sunt bucuroasă că pot să mai copilăresc. Pe de altă parte, nu fug de responsabilitate, noi avem 12-13 animale de companie, o avem pe mamaia care este ca un copil și n-aș putea să mă ocup și să mă dedic unui copil. Sunt convinsă că ar trebui să renunț la multe din ceea ce fac în muzică, dacă aș avea un copil”, a mai povestit Ruby pentru aceeași sursă.

