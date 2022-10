„Știm că la anul va fi nunta, în luna iulie, în cursul săptămânii, white party, garden party, deci va fi pe relaxare mai mult, pentru rochia de mireasă știu modelul, toată lumea o să vină îmbrăcată în alb”, a declarat, pentru Impact.ro, Maria Constantin.

„Nu voi respecta nicio tradiție, nu le-am respectat nici la celelalte două nunț. Nu respect tradițiile, pentru că eu consider că trebuie cumva să fie o petrecere la care lumea să se simtă bine, iar lucrurile astea mi se par o pierdere de timp.

Și mai ales că nu fac nunta la Vâlcea la mine, unde într-adevăr încă se mai păstrează tradițiile și e un lucru foarte frumos, dar în București e aproape imposibil de realizat acest lucru și nunta va avea loc în București”, a spus Maria Constantin.

Maria Constantin este mulțumită că între ea și logodnicul ei nu au existat neînțelegeri. „Nu, tocmai de asta suntem împreună. O să facem pasul acesta, pentru că totuși după 2 căsnici eșuate la mine, e clar că trebuia să găsesc pe cineva cu care totuși să nu mă cert, să nu existe conflicte.

Mie îmi place liniștea, să nu stau sub stres, nu funcționez sub presiune și atunci cred că am găsit persoana potrivită în sfârșit”, a declarat Maria Constantin.

