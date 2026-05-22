Corpul de Control, la CNAIR

Acum, ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță a trimis Corpul de Control la CNAIR la sesizarea secretarului de stat Horațiu Cosma (USR).

„Radu Miruță a trimis astăzi (joi, 21 mai – n.r.) corpul de control la CNAIR, după ce compania de drumuri a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe Autostrada Sebeș-Turda. Bani publici. Adică bani din buzunarul fiecărui român”, a scris, pe Facebook, secretarul de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.



Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda a început în 2014 și trebuia finalizat în 2016, pentru 540 de milioane de lei, însă a fost deschis circulației abia în 2020. Compania de Drumuri menționează că întârzierile pe acest sector de autostradă „au fost generate de un ansamblu de factori obiectivi, niciunul imputabil exclusiv CNAIR: exproprieri îndelungate, relocări de utilități, modificări ale acordului de mediu și autorizațiilor, descoperiri arheologice, condiții geotehnice diferite de cele din studiul de fezabilitate”.

Horațiu Cosma susține că, în noiembrie 2021, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înțelegere cu constructorii italieni prin care penalitățile din arbitraj urmau să fie limitate la 150 de milioane de lei.



„Numai că, între timp, am văzut cu toții «calitatea» lucrărilor recepționate: alunecări de teren, porțiuni de autostradă închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și foarte multe gropi”, a afirmat acesta. Horațiu Cosma a precizat că în perioada în care a ocupat primul mandat de secretar de stat, alături de fostul ministru Cătălin Drulă, a cerut constructorului italian să remedieze deficiențele înainte de recepția lucrărilor. „Nu am fost de acord cu recepția unor lucrări prost executate”, a transmis el.

Potrivit acestuia, după schimbarea conducerii ministerului, situația ar fi fost „deblocată” de actualul director CNAIR. „După noi, a venit domnul Pistol și, la câteva săptămâni de la preluarea mandatului, «a deblocat» situația. A recepționat lucrările. Mai mult, angajați din CNAIR au refuzat atunci să își asume recepția lucrărilor, însă vocile lor au fost reduse la tăcere”, a mai scris Cosma.

Compania de Drumuri, obligată să plătească peste 340 de milioane de lei

Acordul menit să limiteze paguba la aproximativ 150 de milioane de lei, semnat de Cristian Pistol în 2021 s-a dovedit juridic inconsistent, potrivit unei decizii a Curții de Arbitraj. În noiembrie 2025, s-a declarat nul acordul, fiind invocată lipsa autentificării notariale și absența unui mandat special pentru semnatarii din partea CNAIR.

În urma deciziei Curții de Arbitraj, CNAIR a fost obligată să achite 325,6 milioane de lei, sumă compusă din costuri suplimentare de execuție și dobânzi penalizatoare. Până în mai 2026, suma a crescut la peste 340 de milioane de lei, din cauza dobânzilor penalizatoare.

„Iar surpriza a venit odată cu sentința arbitrară: CNAIR trebuie să plătească nu 150 de milioane, cum semnase, ci peste 340 de milioane de lei. Arbitrul nu a luat în considerare înțelegerea semnată de Cristian Pistol, pentru că aceasta nu ar fi respectat rigorile legale – nu a fost legalizată și nici prezentată corespunzător în arbitraj. Practic, românii au plătit de două ori. O dată prin autostrada pe care nu au putut-o folosi în cei 4 ani de întârzieri. Și, doi, prin penalități mai mari decât fusese stabilit inițial. Neglijență? Incompetență? Sau altceva? Instituțiile abilitate trebuie să stabilească adevărul”, a mai spus secretarul de stat Horațiu Cosma.

Cum se apără CNAIR

Directorul CNAIR a explicat cum a decurs respectivul acord, susținând că a fost redactat „cu asistența juridică a unei mari case de avocatură”.

„Faptele sunt următoarele: ⁠în anul 2021, CNAIR a încheiat un acord cu Pizzarotti prin care constructorul accepta plafonarea pretențiilor la 149,6 milioane lei, renunțând la orice alte pretenții. Acordul a fost redactat cu asistența juridică a unei mari case de avocatură din România. Tribunalul Arbitral a ales să ignore acest acord, pe motive procedurale pe care CNAIR le contestă la Curtea de Apel București. Aceste date i-au fost transmise domnului Horațiu Cosma, în data de 18 mai 2026, chiar la solicitarea sa telefonică”, a precizat Cristian Pistol.

De asemenea, CNAIR a susținut într-un comunicat: „Tribunalul Arbitral a interpretat eronat efectele juridice ale Acordului, nesocotind voința părților și principiile securității raporturilor juridice și forței obligatorii a contractelor”.

Instituția susține că două aspecte fac această hotărâre fără precedent: „În primul rând, a pretinde că un act semnat de directorul general al CNAIR ar fi lipsit de efecte în absența autentificării notariale contrazice întreaga practică a contractării publice din România. În logica Tribunalului Arbitral, întreaga infrastructură contractuală a CNAIR – inclusiv contractele de finanțare și contractele de execuție – ar fi, absurd, lipsită de validitate. În al doilea rând, ignorarea unei înțelegeri intervenite chiar pe parcursul procesului arbitral, prin care părțile au restrâns consensual cadrul procesual, depășește rolul jurisdicțional al arbitrului. Arbitrul are obligația de a respecta voința comună a părților, nu de a reconstrui un cadru pe care părțile l-au abandonat”.

În cele din urmă, ministrul transporturilor, Radu Miruță, a decis să trimită Corpul de Control la CNAIR pentru a verifica întreaga situație.

„Concluziile vor fi trimise de urgență organelor competente. În plus, va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea celor responsabili”, a mai subliniat Horațiu Cosma.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE