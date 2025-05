Gigi Hadid a făcut în sfârșit public pe Instagram relația sa cu actorul Bradley Cooper. Potrivit People.com, Gigi Hadid a împărtășit o serie de fotografii de la petrecerea sa de ziua de naștere, inclusiv o imagine în care sărută pasional actorul în vârstă de 50 de ani.

Petrecerea de 30 de ani a lui Gigi Hadid

Într-o postare care marchează împlinirea vârstei de 30 de ani, Gigi Hadid a oferit fanilor săi o privire intimă asupra vieții sale personale. Printre imaginile care surprind momente fericite alături de prieteni și familie, se remarcă o fotografie în care modelul și Cooper se sărută în fața unui tort impresionant cu trei etaje. G

Gigi a exprimat recunoștința pentru experiențele trăite, scriind: „Mă simt atât de norocoasă să fiu mamă, prietenă, parteneră, soră, fiică, colegă pentru niște oameni incredibili!”.

Relația dintre Gigi și Bradley

Relația dintre cei doi a început să fie speculată în octombrie 2023, când au fost văzuți luând cina împreună în New York. De atunci, cuplul pare să fi devenit tot mai apropiat. Într-un interviu recent pentru Vogue, Hadid a descris relația lor ca fiind „o dinamică foarte romantică și fericită”. Ea a adăugat: „Îl respect foarte mult ca artist și simt că îmi oferă atât de mult: încurajare și, pur și simplu, încredere”.

Ambii parteneri au copii din relații anterioare. Cooper are o fiică de 8 ani, Lea De Seine, cu modelul Irina Shayk, în timp ce Hadid are o fiică de 4 ani, Khai, cu fostul membru One Direction, Zayn Malik. O sursă apropiată cuplului a declarat pentru People că cei doi își prioritizează atât carierele, cât și relația și fiicele lor.

Se pare că familiile lor petrec timp împreună, ceea ce adaugă o dimensiune dulce relației lor. Deși relația lor pare să fie serioasă, sursele sugerează că nu se grăbesc să facă pași mari, nici în ciuda diferenței de vârstă de 20 de ani dintre ei. Un insider a declarat pentru People: „Niciunul dintre ei nu caută să grăbească lucrurile, dar asta nu înseamnă că nu sunt foarte fericiți împreună”.

Aceeași sursă a adăugat că Gigi are o personalitate liberă și scoate la iveală o latură distractivă a lui Bradley. Astfel, relația dintre Gigi Hadid și Bradley Cooper pare să fie într-un punct fericit, echilibrând viața personală cu cea profesională și oferind fanilor lor o privire rară în intimitatea lor. Rămâne de văzut cum va evolua această poveste de dragoste în lumina reflectoarelor.

