În seara aceasta, de la ora 19.00, pe YouTube, apare podcastul în care Laurențiu Reghecampf spune tot după despărțirea de Anamaria Prodan. Până atunci, într-un live pe Facebook, Cătălin Măruță a dat din casă și a făcut o serie de dezvăluiri despre interviul cu antrenorul.

Se știe că prezentatorul a avut-o ca invitată pe Anamaria Prodan în emisiunea lui de la PRO TV, acolo ea a făcut primele declarații după ce Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț. L-a invitat apoi și pe Laurențiu Reghecampf, dar aceasta a refuzat.

Cu toate acestea, antrenorul a acceptat să apară în podcastul lui. „Ce voiam să lămuresc. Nu m-a sunat el să vină la podcast, eu am fost cel care l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf să vină la podcast sau la emisiunea mea după ce Anamaria a fost invitată. Pentru că așa mi s-a părut normal, Anamaria a fost invitată, e normal să fie și el invitat și să spună punctul lui de vedere.

El nu a vrut să vină la emisiune, după aceea am continuat să îl mai sun, să îi trimit mesaje spunându-i că mi-ar plăcea să facem un podcast, mi-a spus că dacă va vrea vreodată o să îmi zică. Tot vorbind am stabilit să facem podcastul ăsta pe 15 februarie, deci e înregistrat acum câteva zile.

E un podcast în care el a venit foarte deschis și nicio secundă nu mi-a zis: Nu vreau să vorbesc despre asta sau despre asta. Ce vrei tu vorbim. Nu am nicio problemă, dacă tot am venit la un podcast hai să povestim.

Cam asta e în mare, ca să știți cum stau lucrurile. Sunt tot felul de mesaje, de lucruri care se spun”, a declarat Cătălin Măruță pe Facebook.

Până la premiera interviului, Cătălin Măruță a publicat un scurt video cu câteva dintre declarațiile antrenorului Reghecampf. Pentru prima dată, Laurențiu Reghecampf a vorbit pe larg despre despărțirea de Anamaria Prodan. Antrenorul de la Universitatea Craiova a fost atacat în repetate rânduri de soția sa, însă a evitat de fiecare dată să-i răspundă public.

Toată lumea își aminte de episodul în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, apoi de speculațiile care au existat că cei doi ar fi fost un cuplu în secret. Laurențiu Reghecampf a mărturisit acum că a fost foarte dezamăgit de soția sa la vremea respectivă, ba chiar ar fi suferit din dragoste. Antrenorul regretă că nu s-a despărțit de vedetă din acel moment.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. – fiul lor de 13 ani), în rest nimic. M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci.

Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a declarat Reghe la cel mai nou podcast „Acasă la Măruță”, care va fi pe YouTube duminică, 20 februarie, relatează Fanatik.

