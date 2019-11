De Livia Lixandru,

Emanuel Mirea, unul dintre membrii formației se relansează și vine cu surprize pentru fani.

„Viața mea este mai rotundă odată cu soția mea și Rhada (n.r. fiica artistului). Acest lucru se vede și în viața mea profesională. Mă inspiră viața.

E o piesă care te atinge, e scrisă dintr-un loc curat unde rezonam cu toții. Am mai multe piese scrise. Am filmat un videoclip pentru o piesă intitutalată Unul amândoi.

Noi am filmat clipul și este foarte frumos. Am schimbat deja strategia. Am filmat un al doilea videoclip în decurs de o lună. Apare și fetița mea, Rhada, în noul videoclip. Este un proiect independent, practic am vrut ca factorul de decizie să fie alegerea mea”, a declarat Emanuel Mirea potrivit Click.ro.

„Eram foarte iubiți. Noi nici nu știam că suntem difuzați la radio. Am făcut muzică de drag, din prietenie, și faptul că unele melodii au rezistat peste timp, înseamnă că am făcut o treabă bună”, a spus Emanuel despre perioada Stigma.