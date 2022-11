Andreea Bălan a acceptat invitația lui Alin Gălățescu de a urca pe podium și de a defila în cadrul evenimentului „Soirees de la Mode 29”, dedicat carierei celebrului designer Valentino. Artista a fost mireasa colecției semnate de un designer român.

„Da, îmi place în postura asta. Zic că merg bine. Mi-a plăcut. Am venit la invitația lui Alin Gălățescu. Când eram mai mică mă jucam de-a fotomodelul, dar acum, de anvergura acestor evenimente făcute de Alin Gălățescu nu am mai participat. Mă bucur că am prezentat. Era chiar și o rochie de mireasă, așa cu corință. De obicei modelinele defilează așa serioase, iar eu eram cu gura până la urechi. Nu știu dacă a fost bine, dar efectiv mă pufnea râsul. Alin era în spate, nu a văzut ce am făcut. Doar cu fetele în casă mai defilez, nu mă gândesc la o carieră din asta”, a declarat artista pentru ego.ro.

Ce face Andreea Bălan cu hainele pe care nu le mai poartă

Cântăreața nu vinde hainele pe care nu le poartă, ci a ales să le dea prietenelor ei. Andreea Bălan consideră că este foarte important să oferi și să aduci bucurie celor din jur.

„Nu am nevoie să fac un shop my closet (n.r cumpără din dulapul meu). Prefer să dau hainele pe care nu le mai port. Le dau cadou. Energetic vorbind trebuie să dai ca să primești. Cu orice este valabil în viață. Trebuie să faci loc în dulap ca să îți vină hainele și mai frumoase. Să faci loc în viață, să vină persoanele potrivite. Deci este valabil și cu dulapul”, a spus vedeta.

Recomandări Fostul sindicalist Liviu Luca, partenerul lui Vântu, eliberat din închisoare după 6 ani. A achitat „o sumă infimă” din prejudiciul de milioane de euro

Andreea Bălan nu mai strânge lucruri materiale. Dacă până acum vedeta prefera să facă economii, de când au venit fetițele pe lume, artista s-a deschis să cheltuiască banii pe vacanțe frumoase.

„Nu mai strâng nimic. Decât banii îi strâng. Glumesc. Nu mai strâng lucrurile materiale. Nici banii nu îi mai strâng, că am strâns destul. Acum îi cheltui pe vacanțe, pe tot felul de lucruri care să mă facă fericită”, a spus Andreea pentru EGO.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Vedeta care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!” a mărturisit că păstrează anumite haine și accesorii pentru fetele ei.

„Sunt anumite genți clasice care nu se demodează și atunci nu le dai, le ții. Le pot folosi și fetele mele peste câțiva ani. Depinde de model. La haine la fel, sunt unele piese care nu se demodează. Cele care se demodează le fac cadou la prietenele mele”.

Andreea Bălan are grijă ca fetelor ei să nu le lipsească nimic. Artista le-a cumpărat pantofi cu toc fetițelor și produse de machiaj pentru copii.

Recomandări Mircea Geoană despre răspunsul NATO și al României la faptul că „Rusia alege civilii ca victime”: „Răspundem cu voința proprie și un destin comun”

„Nu mai atentează la pantofii mei. Au și ele pantofi cu toc. Stilista mea, Anda, le-a cumpărat și lor pantofi cu toc ca să aibă și ele. Se împiedică în ai mei, că sunt mari, și atunci au pantofii lor cu toc. Au tot ce vor. Au și măsuțele lor de machiaj, cu produse pentru copii pentru că începuseră se mi le ia pe ale mele și se machiază și ele. O machiază și pe Steluța. Chiar zilele trecute era Steluța cu ruj roșu prin păr. Este o întreagă nebunie la noi în casă”, a mai povestit râzând Andreea Bălan pentru EGO.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat în Cipru, șocat de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”

Playtech.ro Bomba zilei despre Traian Băsescu! Idila pe care a avut-o fostul preşedinte, abia acum a recunoscut femeia: 'Puteam fi Prima Doamnă...

Viva.ro Anamaria Prodan, anunț uluitor despre primul ei soț! Ce a dezvăluit despre Tibi Dumitrescu: 'Îl iubesc...'

Observatornews.ro Ieftinire masivă a carburanţilor azi. Cât costă benzina şi motorina pe 30 noiembrie 2022 la staţiile din ţară

Știrileprotv.ro Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. Agresoarea și nora ei au vrut să-i dea o lecție. Ce lucru oribil au încercat să-i facă și de la ce a pornit totul. VIDEO

FANATIK.RO De ce nu a mai apărut Mircea Badea la Antena 3. Unde a fost surprins prezentatorul

Orangesport.ro Stadion nou din România, construit cu o clădire ”înfiptă” în tribuna 1. Arena a costat 15 milioane de euro. FOTO

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi bună pentru a se apropia de prieteni cu căldură, de a topi gheața din aceste relații