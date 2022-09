Ilona Brezoianu a recunoscut că îi place să facă multe cumpărături, astfel că de multe ori uită să se mai oprească. Vedeta de la Antena 1 și-a angajat acum stilist personal, care se ocupă în detaliu de aparițiile sale.

„Din păcate da, și cheltui mai ales pe haine. Și o să mai renunț un pic la obiceiul ăsta, pentru că, mai nou, se ocupă Anda Crăpătureanu de mine, care din nimic îți face niște ținute. Și atunci încep să refolosesc din hainele pe care le uitasem de mult și pe care am început să le reintegrez în garderobă, tocmai ca să nu mai investesc foarte mult în aspectul ăsta, că este costisitor”, a declarat Ilona Brezoianu pentru Fanatik.

Nu știe câți bani din salariu dă pe haine, însă nu ține niciodată cont de prețul unui articol vestimentar. „Habar nu am. Nu știu să-ți zic. Nu cumpăr chiar în fiecare lună, dar atunci când mă duc, cumpăr. Îmi place că am ajuns în punctul în care nu prea mă mai uit la preț. Dacă îmi place ceva, asta e, cât e, e”.

Deși îi place mult să meargă la cumpărături, Ilona Brezoianu achiziționează ceea ce își permite. Actrița dă câteva sute de euro pe un articol vestimentar.

„Nu dau chiar atât de mult. Am dat câteva sute de euro, mii de euro. Nu am piese de mii de euro în garderobă, pentru că nu îmi permit momentan. Dacă aș câștiga zeci de mii de euro poate mi-aș permite ceva de câteva mii, dar la cât câștig eu, câteva sute de euro pe o piesă… cam ăsta este maximumul pe care mi-l permit și vreau să îl dau pe o piesă”, a declarat prezentatoare de la Antena 1.

De asemenea, Ilona recunoaște că există și situații în care cheltuie toți banii pe îmbrăcăminte. „Sunt momente când se duce tot salariul pe haine”, a mărturisit aceasta.

Emisiunea „Neatza” de la Antena 1 nu este singura sursă de venit pentru Ilona Brezoianu. Ea este actriță la Teatrul de Comedie și mai face parte și din alte proiecte de televiziune.

„Îmi ajung, că nu stau într-un singur salariu. Am un salariu de la Teatrul de Comedie, am un salariu de la Neatza. Am mai multe emisiuni. Să zicem că mă descurc”, a completat actrița.

