„Să știi că nu are astfel de apucături, pentru că până la urmă este vorba despre o lipsă de educație să facă așa ceva, dar e adevărat că atunci când are nevoie de o ținută, mă sună și vine pe la mine, intrăm împreună în dressingul meu și alegem împreună hainele, sau pantofii, sau chiar bijuteriile.

E adevărat că eu am o relație foarte frumoasă cu fiica mea și de mică întotdeauna a venit și a vorbit deschis cu mine, deci nu a simțit nevoia să fie hoțomană, pentru că știa că nu este cazul cu mine.

Pentru că nu mă supăr niciodată pe ea, plus că pentru mine este o mare bucurie să știu că-i plac hainele mele și să știu că ar vrea să poarte ceva de la mine”, a povestit Dana Săvuică pentru Ego.

„A existat și la noi, dar este adevărat că am încercat să fiu alături de ea, să o înțeleg, am pus totul pe seama formulelor chimice care se schimbă în corpul nostru la o anumită vârstă, așa că nu am pus vina pe ea, pe copilul meu și pe femeia care creștea în ea, ci pur și simplu am luat-o ca atare că ăsta este fenomenul, este o chestie naturală.

A fost foarte important să caut tot timpul punți de legătură și de comunicare cu ea”, a mai declarat fostul fotomodel pentru sursa citată.

