„Suntem în sală și lucrăm de dimineață până seara aici pentru show-ul din decembrie. Spectacolul Mamma Mia, musicalul de la Sala Palatului pe care îl jucăm de opt ani, în regia lui Răzvan Ioași Dincă. Noi îi așteptăm pe toți iubitorii acestui gen pentru o poveste plină de dragoste, plină de emoție, plină de umor și plină de tot ce poate să fie mai frumos, pentru a-ți crea o stare minunată”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Spynews.ro.

„O să fac o masă de Crăciun cu familia și o să mă preocup să gătesc ceva mai spectaculos, să fim împreună la o masă și să-l așteptăm pe Moș Crăciun. Am să gătesc, o să fac friptură pentru restul familiei, că ei mănâncă toți carne, îți dai seama. O să fac o friptură mai specială, o ruladă, și poate o prăjitură, un tort, nu știu, m-am gândit să fac ceva mai deosebit. O să fac o salată de vinete, o să fac o salată boeuf, fără carne, să pot mânca și eu.

O să fac mai multe lucruri, o să am și eu ce să mănânc. Garnitura de la friptură, văd eu, mă descurc ca de fiecare dată. Pe 24 este ziua în care o să fac tot. Până atunci n-am timp, dar mă descurc, seara, rapid, și mă descurc”, a mai spus artista.

Artista și iubitul ei pleacă în insulele din Marea Andaman, în Thailanda, pentru relaxare, chiar la începutul acestui an.

„Pentru mine, ultima zi de muncă este 31, adică 1 ianuarie, după care plecăm în vacanță două luni în țările calde. Vom pleca în insulele din Marea Andaman, în Thailanda”, a mai adăugat Anca Țurcașiu.