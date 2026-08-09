Aflată la micul dejun în Glasgow, actrița a împărtășit pe rețelele de socializare un dialog plin de sinceritate purtat cu fiul ei, Vlad. Entuziasmat de traseul pe cale ferată, băiatul i-a adresat o cerință neașteptată mamei sale chiar înainte de plecare.

Dana Rogoz: „Nu mai avem 3 zile de concediu pentru asta”

„Bună dimineața de la un mic dejun din Glasgow! Aventura noastră se încheie azi, cu un zbor spre casă. Vlad tocmai m-a întrebat de ce nu ne întoarcem tot cu trenul și răspunsul e că nu mai avem 3 zile de concediu pentru asta. Adevărul e că suntem cam triști acum, căci a fost minunat!”, a povestit Dana Rogoz pe pagina sa de Instagram.

Dana Rogoz – vacanta (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Deși finalul vacanței a adus și regrete, actrița privește cu foarte mult entuziasm spre perioada încărcată care urmează în România.

Fiica Danei Rogoz începe școala

În plan personal, ultimele săptămâni ale verii vor fi dedicate familiei, în special fiicei sale, Lia, care trece într-o nouă etapă din viața ei.

„Dar ne consolăm cu gândul că ne așteaptă multe evenimente frumoase și acasă. Lia începe școala anul acesta, deci urmează o lună de cumpărat rechizite și pregătiri”, a completat vedeta.

Segmentul profesional se anunță la fel de intens pentru actriță. Aceasta a dezvăluit comunităților sale că o așteaptă o agendă plină de proiecte cinematografice și teatrale în această toamnă.

„Iar pentru mine, o perioadă cu filmări pentru un lungmetraj, cu participarea la 2 festivaluri de film și multe spectacole de teatru”, a detaliat ea.

Pentru comunitatea de urmăritori care i-a fost alături pe parcursul întregului itinerar european, Dana Rogoz a promis că jurnalul de călătorie nu se oprește brusc, odată cu îmbarcarea în avion.

„Iar voi nu vă faceți griji, căci voi mai posta câteva zile, ca să închei acest jurnal al călătoriei noastre. Imaginile de mai sus sunt din Edinburgh, de la hotelul nostru Dalmahoy Hotel, de la Scotland Museum și din turul cu un Hop On Hop Off Bus. Superb oraș!”, a încheiat actrița.

O vacanță în ritmul trenurilor

Nu este pentru prima dată când Dana Rogoz și familia aleg acest mod de a călători. Și în sezonul rece au optat pentru o vacanță pe șine, iar anul acesta au continuat tradiția cu un traseu care a inclus mai multe orașe europene. Dana Rogoz spune că încearcă să transforme fiecare călătorie într-o experiență memorabilă pentru cei doi copii – Vlad și Lia – și să se bucure împreună de momentele petrecute în familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
GSP.RO
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
GSP.RO
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Avantaje.ro
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
SURSE Noile condiții puse de Bolojan pentru a vota un guvern
Adevarul.ro
SURSE Noile condiții puse de Bolojan pentru a vota un guvern
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
Fanatik.ro
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
ObservatorNews.ro
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
GSP.ro
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
GSP.ro
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
Parteneri
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
Mediafax.ro
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
Fanatik.ro
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online