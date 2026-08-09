Aflată la micul dejun în Glasgow, actrița a împărtășit pe rețelele de socializare un dialog plin de sinceritate purtat cu fiul ei, Vlad. Entuziasmat de traseul pe cale ferată, băiatul i-a adresat o cerință neașteptată mamei sale chiar înainte de plecare.

Dana Rogoz: „Nu mai avem 3 zile de concediu pentru asta”

„Bună dimineața de la un mic dejun din Glasgow! Aventura noastră se încheie azi, cu un zbor spre casă. Vlad tocmai m-a întrebat de ce nu ne întoarcem tot cu trenul și răspunsul e că nu mai avem 3 zile de concediu pentru asta. Adevărul e că suntem cam triști acum, căci a fost minunat!”, a povestit Dana Rogoz pe pagina sa de Instagram.

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Deși finalul vacanței a adus și regrete, actrița privește cu foarte mult entuziasm spre perioada încărcată care urmează în România.

Fiica Danei Rogoz începe școala

În plan personal, ultimele săptămâni ale verii vor fi dedicate familiei, în special fiicei sale, Lia, care trece într-o nouă etapă din viața ei.

„Dar ne consolăm cu gândul că ne așteaptă multe evenimente frumoase și acasă. Lia începe școala anul acesta, deci urmează o lună de cumpărat rechizite și pregătiri”, a completat vedeta.

Segmentul profesional se anunță la fel de intens pentru actriță. Aceasta a dezvăluit comunităților sale că o așteaptă o agendă plină de proiecte cinematografice și teatrale în această toamnă.

„Iar pentru mine, o perioadă cu filmări pentru un lungmetraj, cu participarea la 2 festivaluri de film și multe spectacole de teatru”, a detaliat ea.

Pentru comunitatea de urmăritori care i-a fost alături pe parcursul întregului itinerar european, Dana Rogoz a promis că jurnalul de călătorie nu se oprește brusc, odată cu îmbarcarea în avion.

„Iar voi nu vă faceți griji, căci voi mai posta câteva zile, ca să închei acest jurnal al călătoriei noastre. Imaginile de mai sus sunt din Edinburgh, de la hotelul nostru Dalmahoy Hotel, de la Scotland Museum și din turul cu un Hop On Hop Off Bus. Superb oraș!”, a încheiat actrița.

O vacanță în ritmul trenurilor

Nu este pentru prima dată când Dana Rogoz și familia aleg acest mod de a călători. Și în sezonul rece au optat pentru o vacanță pe șine, iar anul acesta au continuat tradiția cu un traseu care a inclus mai multe orașe europene. Dana Rogoz spune că încearcă să transforme fiecare călătorie într-o experiență memorabilă pentru cei doi copii – Vlad și Lia – și să se bucure împreună de momentele petrecute în familie.



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