Artistul a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online experiența mai puțin plăcută pe care a avut-o recent în timpul unei vacanțe la malul Mării Negre. Liviu Teodorescu a ales o vacanță în regim all inclusive într-o stațiune din Bulgaria, însă serviciile oferite de unitatea de cazare au fost departe de așteptările sale.

Cunoscutul cântăreț a explicat că, deși anumite aspecte au fost apreciate, organizarea și atitudinea personalului au lăsat de dorit pe parcursul sejurului.

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Printre lucrurile care l-au deranjat s-au numărat regulile stricte de pe plajă și lipsa de atenție în privința curățeniei și a servirii în zona de restaurant. Artistul a menționat că oaspeții erau nevoiți să se descurce singuri în privința tacâmurilor și a meselor.

„Era un gagiu pe plajă, care închidea umbrelele la 18:00. La masă, te așezai după alți oameni care au mâncat înainte, tacâmuri te serveai tu de la alte mese. Plaja curată și piscina frumoasă, nu o să zic în continuare numele hotelului”, a declarat Liviu Teodorescu pe TikTok.

Liviu Teodorescu despre vacanța all inclusive din Bulgaria: „Jale pe vale!”

Problemele nu s-au oprit însă aici pentru artist, seria de neplăceri continuând chiar în ultimele clipe ale sejurului, la momentul eliberării camerei. Un incident la ușa de la intrare a prelungit inutil timpul de așteptare.

„La plecare, colac peste pupăză, s-a defectat încuietoarea de la intrare și nu mai puteam să intrăm deloc în cameră. Am așteptat să vină un tehnician, ulterior am constatat că nu avea nicio problemă, de fapt, a venit femeia de serviciu, ne-a deschis. Jale pe vale!”, a completat Liviu Teodorescu.



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