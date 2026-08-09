Fenomenul a fost favorizat de avansul unei mase de aer tropical dinspre centrul și sudul Europei, pe fondul unui blocaj atmosferic persistent. Această configurație a permis acumularea și menținerea aerului fierbinte deasupra regiunilor Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, determinând temperaturi extreme care au doborât recorduri vechi de zeci de ani.

De ce a devenit vestul României noul punct fierbinte al țării

Configurația atmosferică atipică din această vară a transformat regiuni obișnuite cu climat mai blând în adevărate cuptoare. Blocajul atmosferic și încălzirea puternică a suprafeței terestre au dus la situații în care stațiile meteorologice din vestul și nord-vestul țării au raportat valori termice comparabile sau chiar superioare celor înregistrate de obicei în sudul Bărăganului sau în Oltenia.

Persistența masei de aer foarte cald a determinat depășirea sau egalarea numeroaselor recorduri absolute lunare pentru luna august, dar și a sutelor de recorduri zilnice în mai multe județe din Banat, Crișana și Maramureș.

Apogeul caniculei: Peste 41°C înregistrate în Crișana

Vârful acestui episod extrem a fost atins în zilele de 5 și 6 august, când mercurul din termometre a depășit pragul critic de 40°C la mai multe stații din țară.

Pe data de 5 august, stația de la Săcueni (județul Bihor) a raportat 40,5°C, în timp ce la Oradea și Holod s-au înregistrat câte 40,1°C. Însă ziua de 6 august a adus o intensificare și mai severă a masei de aer tropical. La Săcueni s-a înregistrat o maximă absolută de 41,2°C, valoare care a spulberat atât recordul lunar anterior pentru august (40,3°C), cât și recordul zilnic al datei (38,6°C).

Temperaturi extreme au fost consemnate pe 6 august și la alte stații din vest:

La Sânnicolau Mare s-au înregistrat 40,3°C, depășind recordul lunar de 40,1°C.

La Chișineu-Criș maxima a ajuns la 40,1°C, egalând recordul lunar absolut.

La Satu Mare au fost raportate 39,5°C, iar la Supuru de Jos 39,1°C, ambele reprezentând noi recorduri lunare absolute.

La Oradea termometrele au arătat 39,8°C, la Holod 38,9°C, iar la Jimbolia s-a egalat recordul zilei de 6 august cu 39,6°C.

Tot în ziua de 6 august au fost stabilite 15 recorduri termice zilnice în localități precum Borod (37,8°C), Ștefănești Stânca (38,5°C), Dumbrăvița de Codru (37,1°C), Darabani (37,0°C), Botoșani (38,2°C), Șiria (38,3°C), Suceava (35,3°C) și chiar în zona montană la Iezer (23,6°C).

150 de recorduri termice în 7 zile și un maraton de Cod Roșu

Dimensiunea neobișnuită a acestui val de căldură este dată de continuitatea sa. În intervalul 31 iulie – 6 august, în fiecare zi s-au înregistrat zeci de recorduri de temperatură maximă la nivel național.

Seria a început pe 31 iulie cu 27 de recorduri zilnice, a continuat pe 1 august cu 26 de recorduri și a atins o concentrație maximă pe 2 august, zi în care au fost doborâte 33 de recorduri termice. În zilele următoare, valul a menținut o intensitate ridicată: 16 recorduri pe 3 august, 16 recorduri pe 4 august, 17 recorduri pe 5 august și 15 recorduri pe 6 august. În total, în doar șapte zile, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a contorizat 150 de recorduri termice zilnice.

Severitatea fenomenului a obligat meteorologii să mențină avertizări de Cod Roșu timp de cinci zile consecutive, în intervalul 2 – 6 august. Menținerea temperaturilor extreme pe parcursul zilelor și lipsa răcirii pe timpul nopții au amplificat considerabil disconfortul termic și riscurile pentru populație.

Un fenomen extrem extins în întreaga Europă Centrală

Efectele acestei mase de aer tropical nu s-au limitat doar la teritoriul României. Episodul a avut un caracter regional accentuat, afectând mai multe țări din Europa Centrală și de Sud-Est. În aceeași perioadă, țări precum Austria, Cehia, Slovacia și Ungaria au raportat la rândul lor temperaturi extreme și recorduri termice doborâte, unele dintre ele fiind recorduri absolute la nivel național.

Datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie confirmă că episodul din prima parte a lunii august rămâne unul dintre cele mai intense și mai persistente valuri de caniculă din istoria recentă a vestului României.

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