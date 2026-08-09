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Nivelul apei Dunării a crescut cu 8 centimetri la Cernavodă

Manevrele puse în aplicare au crescut nivelul apei cu mai mulți centimetri la Cernavodă.

„Mă bucur mult că eforturile noastre din ultima săptămână pentru intervenția din zona Bala au avut rezultate bune și reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcțiune. Practic, am reușit să inversăm trendul de scădere cu unul de ușoară creștere. Conform estimărilor, cei 8 cm «câștigați» înseamnă că am reușit să redirecționăm spre Cernavodă aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă”,a precizat duminică, 9 august, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Scrioșteanu a fost cel care a coordonat intervenția de la Bala. Acesta susține că „a fost una dintre cele mai solicitante și dificile săptămâni” de când este secretar de stat și că operațiunea a fost „o provocare majoră”.

Operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre. Foto: Irinel Ionel Scrioșteanu/FacebookIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Acțiunile de scufundare a celor patru barje s-au finalizat sâmbătă, 8 august. Scufundarea primelor două barje a durat aproximativ 11 ore și s-a terminat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01:00. În schimb, sâmbătă, operațiunea pentru celelalte două barje a fost finalizată mult mai repede, în 7 ore, fiind încheiată la ora la 19:22.

Secretarul de stat avertizează că barjele pot fi dislocate din poziția actuală

Deși misiunea a fost îndeplinită, iar cele patru barje au fost scufundate, oficialul susține că pericolul nu a trecut și că există posibilitatea ca barjele să fie dislocate din poziția actuală de curenții puternici ai Dunării.

„Dar pericolul nu a trecut, curenții Dunării sunt puternici și pot fi foarte imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziția actuală și se poate diminua (sau chiar anula) redirecționarea debitului suplimentar spre Cernavodă”, a adăugat Irinel Scrioșteanu.

Pentru a nu se ajunge la acest scenariu, la brațul Bala continuă verificările.

Persoanele implicate în intervenția de pe Dunăre

Alături de secretarul de stat au ajutat la scufundarea barjelor în Dunăre și patru căpitani de nave, trei din flota comercială CNFR Navrom Galați și unul de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ).

Irinel Scrioșteanu și trei căpitani de nave care au ajutat la operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre
Irinel Scrioșteanu și trei căpitani de nave care au ajutat la operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre. Foto: Irinel Ionel Scrioșteanu/Facebook

Aceștia sunt: Iulian Manolache -căpitanul împingătorului Mercur 201, asistat de timonierul Romeo Nonuț, Laurențiu Gavrilă – căpitanul împingătorului Rovinari 27, Florin Dogărescu – căpitanul împingătorului Rovinari 20 și Cosmin-Daniel Corjenco – căpitanul remorcherului/pășitorului Măcin, care a fost asistat de timonierul Nicu Panait.

Nava Măcin aparține Administrației Fluviale a Dunării de Jos, regia autonomă de stat responsabilă de navigabilitatea pe fluviu.

Persoane implicate în operațiunea de scufundare a barjelor în DunăreIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

„Le mulțumesc lor, echipajelor de pe fiecare navă, conducerii AFDJ și reprezentanților acesteia în teren, reprezentanților de la ISU Dobrogea coordonați de maiorul Măcreanu Aurelian, echipajelor SMURD pentru asist”, a adăugat Scrioșteanu, coordonatorul operațiunii.

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