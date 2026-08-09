Fotografiile inițiale ale casei nu reflectau realitatea dură. În interior, mucegaiul acoperea unele încăperi, finisajele erau deteriorate, iar aerul salin de-a lungul timpului a afectat clădirea. Cu toate acestea, tânăra a văzut în această ruină o oportunitate.

„Cred că aceasta este motivul pentru care majoritatea cumpărătorilor au renunțat. Dar pentru mine, faptul că necesita o renovare completă a fost un avantaj”, a declarat ea.

Gabriele, originară din Sicilia, a părăsit insula pentru a studia și a munci, din cauza lipsei de oportunități. Totuși, dorința de a avea o casă de vacanță pe malul mării a rămas constantă. După mai bine de un an de căutări, a descoperit vila cu acces direct la plajă.

„Știam că nu voi mai găsi niciodată un loc ca acesta”, a spus Gabriele.

#renovation #beachhouse #beforeandafter #homerenovation ♬ πρωτότυπος ήχος - Kostas Gontikakis @sicily_house1 POV: you buy an abandoned beach house in Sicily that nobody wanted for 65 years 🇮🇹 The closer we got to renovation, the more hidden problems we found: humidity, damaged walls, layouts that made no sense, and parts of the property slowly affected by the sea and winter storms. A lot of people told me this house was a mistake. But 20 months later, its finally starting to look the way I imagined it 🌊 #sicily

Transformarea vilei nu a fost deloc ieftină. Costurile totale ale proiectului, incluzând renovarea, amenajarea exterioară și mobilierul personalizat, sunt estimate la peste 700.000 de dolari (aproximativ 605.465 de euro).

„Marea este superbă, însă aerul sărat deteriorează aproape totul în timp. De aceea, trebuie să alegi materialele și finisajele cu mult mai multă atenție”, explică ea.

#AbandonedHouse #BeachHouse #HomeRenovation #beforeandafterrenovation ♬ πρωτότυπος ήχος - Kostas Gontikakis @sicily_house1 22 months of renovating an abandoned beachfront house in Sicily… and this might be the last progress update before the final reveal. The garden is finally green, the pool is taking shape, the lights and doors are going in, and deep cleaning has started. Still a few things left… but were very close. Would you have taken on a project like this? #Sicily

Privind în urmă, tânăra spune că cea mai mare satisfacție a sa este să vadă cum cei din jurul ei și oamenii din mediul online au ajuns, în sfârșit, să recunoască potențialul proprietății sale. Un potențial pe care ea l-a văzut încă din prima zi, scrie publicația menționată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE