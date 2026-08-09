„Inamicul și-a concentrat toate eforturile asupra deschiderii Strâmtorii Ormuz (…), iar acum această strâmtoare este în realitate un teatru de război pentru noi și nu mai este doar o rută maritimă”, a declarat Corpul Gărzilor Revoluționare, o forță militară cu influență semnificativă în Iran. Oficialii iranieni consideră că menținerea strâmtorii închise reprezintă o strategie esențială, până când „inamicul va accepta toate condițiile noastre”.

Cerințele Iranului și reacția SUA

Sâmbătă, Iranul a reiterat o listă de condiții dure pentru redeschiderea strâmtorii, cerând Statelor Unite să „pună capăt războiului și agresiunii” împotriva Iranului și aliaților săi din Yemen și Irak, să ridice blocada asupra porturilor iraniene, să ofere compensații complete pentru daunele provocate de ostilități, să elimine sancțiunile economice și să deblocheze activele financiare iraniene „fără condiții”. În lipsa îndeplinirii acestor cereri, „strâmtoarea va rămâne închisă”, a avertizat Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Aceste cerințe vin în contextul unui memorandum de înțelegere iraniano-american semnat în luna iunie, care oferea o bază pentru eventuale negocieri de pace. Totuși, procesul a fost ulterior întrerupt, iar tensiunile au escaladat din nou. După o scurtă redeschidere a strâmtorii, însoțită de o scădere a prețurilor petrolului, discuțiile au intrat în impas.

Negocieri indirecte și poziția Iranului

Deși președintele american Donald Trump a susținut recent că negocierile cu Iranul avansează, ministrul iranian de externe, Abbas Araghtchi, a negat existența unor discuții directe. „Este vorba doar despre un schimb de mesaje prin intermediari. Asta nu se numește negociere”, a precizat Araghtchi. Totodată, el a exclus posibilitatea reluării negocierilor atât timp cât „încălcările americane” ale memorandumului de înțelegere continuă.

Iranul a confirmat că dialoghează cu Oman, țară vecină, pentru a stabili o viitoare rută de tranzit maritim prin cealaltă strâmtoare din regiune, Umuz. Conform declarațiilor oficiale, aceste discuții sunt în „faza finală”, însă detalii clare despre o posibilă soluție nu au fost oferite.

Reacțiile internaționale

În timp ce negocierile dintre Iran și Oman s-au desfășurat într-o atmosferă descrisă drept „pozitivă și constructivă” de Ministerul Afacerilor Externe din Oman, tensiunile din regiune rămân ridicate. Recent, un petrolier al companiei emirateze Adnoc a fost atacat cu o rachetă lansată de Iran, conform autorităților din Emirate. În replică, Statele Unite au suspendat bombardamentele în regiune de mai bine de o săptămână, însă Donald Trump a avertizat că această pauză depinde de încheierea rapidă a unui acord.

În același timp, Teheranul insistă asupra impunerii unor taxe pentru utilizarea Strâmtorii Ormuz, o măsură pe care Statele Unite o resping categoric. Această poziție întărește refuzul Iranului de a reveni la statutul de dinainte de izbucnirea conflictului, amplificând incertitudinea asupra viitorului acestui canal strategic.

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