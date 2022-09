„Eu am mers întotdeauna pe rețeta clasică, pe ce am știut să fac, pe ce mi-a lăsat Dumnezeu, am mers din mine și m-am cărat pe mine în spate prin deșert. N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert.

Lăsați, mai bine mă car eu pe mine prin deșert! Am făcut lucruri clasice pe care nu le regret, într-adevăr nu sunt om de format.

Și mi s-a și spus asta în repetate rânduri. Eu sunt un om de emisiune de autor. În momentul în care m-ai băgat într-un format, m-ai încleștat.

Chiar asta vorbeam cu Dan Negru și el era perfect de acord cu mine, “Tu niciodată nu poți să faci format, eu niciodată nu o să pot să fac o emisiune de autor!.

Dan și cu mine, din punctul ăsta de vedere, suntem complementari! Noi, dacă am face, de exemplu, o emisiune împreună, nu știu cum ne-am înțelege, pentru că eu mă duc într-o direcție care lui nu îi e cunoscută.

Lui îi place să știe ce urmează, ca să facă foarte bine ce știe că urmează. Mie nu îmi place să știu ce urmează! Mă duc cu capul înainte și ce-o fi, o fi! Adică ce poate să fie?

E un om care poate să spună niște lucruri sau nu poate să spună niște lucruri. Oi vedea, o dreg eu din pâine!”, a declarat realizatoarea emisiunii „Teo Show” pentru Cancan.

„Mă simt minunat cu Lidia Buble”

Prezentatoarea TV a dezvăluit și care sunt invitații pe care ar miza oricând la„Teo Show”.

„Ce fac bine este să mă simt confortabil în multe dintre interviuri. De exemplu, cu Feli Donose mă simt absolut bestial.

Mă simt minunat cu Lidia Buble, când vin oamenii ăia, abia aștept. Cu Velea, Connect-R, mă simt excepțional. Și te așezi ușor în interviu și îl trăiești, pur și simplu!

Mă gândeam la un moment dat la meseria asta ca la o sculptură în sticlă, o faci astăzi și te chinui și vine soarele, de la 4 deja nu mai e.

Și nu e nimic care să îți amintească sau să amintească publicului de ea. Sunt niște reluări pe care poate n-o să le folosească nimeni niciodată! Spre deosebire de film, unde lucrurile rămân pe loc.

Pentru mine, Stela Popescu n-a murit pentru că o văd cu aceeași frecvență cu care o vedeam înainte. Dar un realizator de televiziune e el însuși perisabil, pentru că, dacă nu reușește să treacă, în șase luni nu mai știe nici mama lui că era acolo!”, a mai declarat Teo Trandafir.

