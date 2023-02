Îmbrăcată în roșu, aranjată, machiată și coafată, Vica Blochina a pășit încrezătoare în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță. Cu zâmbetul pe buze, fosta concurentă de la Survivor 2023 a povestit că e mulțumită și mândră de parcursul pe care l-a avut în competiție.

„Zero șanse am avut, toată lumea râdea. Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu. Cred că am slăbit 6 kilograme. Cu mâncarea, dacă nu câștigi, nu ți se dă. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos. Eu nu sunt rea la foame”, a povestit Vica Blochina, care a explicat și că fiul ei, Edan, a fost supărat că a acceptat să participe la Survivor 2023.

Edan nu a lăsat-o să poarte costum de baie la Survivor 2023

Totodată, adolescentul, care va împlini 16 ani în curând, i-a pus câteva condiții mamei sale. El nu a lăsat-o să poarte costum de baie la TV. „Eu când i-am spus prima oară lui Edan că vreau să plec la Survivor, el știindu-mă pe mine cum sunt, a spus: «Mami, te rog frumos, nu te duci. Te rog, Survivor nu e pentru tine. Mami, te rog frumos, ai 47 de ani, unde te duci tu acolo?»

El 16 face acum în mai. Zice: «Te rog să nu porți costum de baie». I-am zis că promit că nu o să port costum de baie. Era supărat pe mine că am plecat, dar am respectat regulile, fiind adolescent, îți dai seama că se uită și colegii lui”, a explicat Vica.

Vica Blochina și Edan, fiul ei

La întoarcere, ea a avut parte de o primire călduroasă din partea băiatului ei, care nu mai locuiește cu ea, ci cu Victor Pițurcă, tatăl lui. „Normal că m-a felicitat! Mi-a spus: «Nu-mi vine să cred că ai putut să faci toate probele, ai fost, mami, cam înceată, dar foarte bună la finalizare».

Pentru mine ăsta a fost cel mai important lucru, copilul meu spune că am fost bună pe probe”, a mai declarat ea în direct la Pro TV.

În cadrul interviului, Vica Blochina a făcut mărturisiri și despre colegii pe care i-a avut în Republica Dominicană. Prima dată, ea l-a lăudat pe Jorge și apoi l-a criticat pe Ionuț Iftimoaie. „Jorge, din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun. Era un concurent foarte ordonat. Așa cum este acasă, prințișor. Și pe traseu era superordonat.

Șerpălău a fost Iftimoaie, a fost urât că m-am certat cu Jorge din cauza lui. Știam că mă vorbește urât pe la spate, dar nu atât de urât. Eu am crezut că el a învățat lecția de la Ferma. Din punct de vedere sportiv, e foarte slab.

Când am ajuns în competiție, între ei a fost o luptă psihologică. Ionuț nu a fost bun pe traseu, nici acum nu e, de acolo a devenit așa. Jorge a fost în exil, nu a mai putut face gașca lui, Ionuț a acaparat, așa”, a declarat fosta concurentă la Survivor România 2023, conform fanatik.ro.

Vica Blochina a încălcat regulamentul: a furat ciocolată

Ulterior, Vica Blochina a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Bianca Patrichi și cu care s-a certat la cuțite spre finalul șederii ei în Dominicană. „Bianca a fost prietena mea foarte bună de când am ajuns în acest concurs. De când a venit, i-a ars pe toți, pe Jorge l-a bârfit în ultimul hal, pe Iftimoaie, noi eram ok. Vorbim despre familii și lucruri intime. Eu nu vreau să vorbesc acum pentru că ea nu e aici să se apere. Ca om, vizavi de mine, a greșit. Toată ziua fetele mele plângeau după ciocolată.

Carmen plângea de dulciuri. Pe drum, eu am ginit la niște băieți din ăștia niște ciocolată, pe care eu am luat-o. Am împărțit-o în trei și le-am dat-o. Amenda e foarte mare, zbori. Am fost ca o mamă, lui Bianca îi spălam chiloții și sutienele de dimineață. Bia când a găsit momentul prielnic s-a dus la Ada și i-a spus”, a mai dezvăluit Vica Blochina.

„Ea a spus: «Bine că au plecat mizeriile». Asta m-a durut”

În ceea ce o privește pe Ada, Vica Vlochina a făcut declarații surprinzătoare. Avea mare încredere în colega ei. „Acum aflu și partea frumoasă a Adei. Puștoaica aia c*ă mică m-a manipulat foarte urât. Când mi-a spus despre treaba asta, eu m-am gândit că dacă află producția, mă dă afară. Îmi venea să o bat.

Pe mine m-a deranjat cum a gestionat Ada povestea aia, dar Ada nu e bârfitoare. Ea a venit și mi-a zis mie treaba aia și după aia se uita la Maria Magdalena să vadă cum suferă. Până am ajuns acasă, am avut părere superbună despre ea. Eu am plâns să rămână și ea a spus, «bine că au plecat mizeriile». Asta m-a durut”, a dezvăluit Vica Blochina.

Ce spune Vica Blochina despre colegii ei de la Survivor România 2023

„DOC este un băiat extraordinar de inteligent, dar nu știe să gestioneze stresul, sub presiune, zici că înnebunește. Are nevoie tot timpul să aibă susținerea cuiva. Dacă nu era Iftimoaie, DOC nu era așa cum e. Îl ia în larg, îi spune ce să zică. Au un joc amândoi.

Ura lui DOC pe Kamara s-a produs în momentul în care a spus că are copil bolnav acasă. Remus în primele două săptămâni a fost ca o minge de ping-pong. A fost cel mai dulce fraier de acolo. Medita pe acolo, râdeam de el. Ultimele două săptămâni am lucrat foarte mult, să spună lucrurile pe față”, a încheiat Vica Blochina.

