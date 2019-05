„Cum să îți spun că te iubesc și că azi, fiecare cuvânt de laudă la adresa ta rostit de profesoarele tale au fost pentru mine cel mai frumos cadou, încununarea tuturor eforturilor mele de 18 ani și câteva luni, răsplata divină a răbdării și a tenacității, pe care am manifestat o în creșterea ta, fiule! Eșți ”produsul ” iubirii și rugăciunilor mele, ești rezultatul muncii tale de autodepășire spre evoluție, spre progres. Sunt liniștită și mulțumită, sunt recunoscătoare și cu blândețe privesc spre viitorul tău mininat! Luminează în jur cu înțelepciune și împrăștie fericirea cu generozitate ! Fii harnic, înțelept și priceput, perseverent și muncitor, încrezător în forțele tale și mereu credincios în Dumnezeu! Sunt mândră că sunt mama ta! Fii fericit, cavalerule! Îți mulțumesc pentru toate momentele pe care le am trăit din prima clipă când am aflat că te port în pântec! Acum, la răscruce de drumuri, indiferent de drumul ales de ține, îți urez să te însoțească bunătatea și răbdarea, să te ocrotească Cel de Sus și să fii folositor semenilor tăi! Rămâi credincios și decent! Du-ti viață pe placul Lui Dumnezeu! Te iubesc! Vă iubesc pe amândoi, pe tine și pe sora ta,Gloria! Și ea te iubește! Ești cel mai bun frate! Bucură-te!”, a scris Ozana Barabancea pe contul de socializare.

