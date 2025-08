Noua producție a reușit să depășească așteptările pieței și să readucă studioul în centrul discuției despre viitorul cinematografic al supereroilor. Lansat cu mare fast, „Cei patru fantastici: Primii pași” a încasat 23 de milioane de dolari în prima zi, depășind chiar și startul promițător al recentului „Superman”. Este cel mai bun debut Marvel de la „Deadpool & Wolverine”, potrivit celor de la Deadline, și o gură de oxigen pentru un studio care s-a confruntat recent cu mai multe producții ratate.

Producătorii speră să rivalizeze cu Superman la încasări

Estimările inițiale pentru primul weekend de proiecții se situau între 100 și 110 milioane de dolari, dar entuziasmul fanilor a dus deja la ajustarea acestor previziuni. Pelicula reușește, de asemenea, să se detașeze de eșecul versiunii anterioare din 2015, care abia a recuperat bugetul și a fost drastic criticată.

Cu un scor de 89% pe Rotten Tomatoes, noul film semnat de Matt Shakman, regizorul serialului „WandaVision”, se plasează printre cele mai apreciate producții Marvel din ultimii ani. Distribuția formată din Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach pare să fi fost o alegere inspirată, oferind o chimie credibilă pe ecran și o poveste coerentă, ce reușește să se detașeze de clișeele tipice ale genului.

„Cei patru fantastici” se poziționează ca principal rival al noului „Superman”, care a încasat 125 de milioane de dolari în primul weekend și a devenit deja al treilea cel mai bun debut al anului, după „A Minecraft Movie” și „Lilo & Stitch”. Deși diferența în încasări în prima zi este mică, Marvel speră ca ritmul să se mențină pe termen lung, în special datorită aprecierilor venite din partea criticilor.

În acest context, președintele Marvel Studios, Kevin Feige, a declarat recent că „nu există oboseală față de supereroi”, ci mai degrabă o suprasaturare de titluri. El a insistat că publicul încă este interesat de povești de calitate, iar succesul acestui film ar fi dovada clară.

„Cei patru fantastici: Primii pași” deschide oficial așa-numita „Fază Șase” a Universului Cinematic Marvel, iar Kevin Feige a lăsat de înțeles că, deși nu se vorbește despre un reboot complet, unele personaje-cheie, precum Tony Stark, ar putea fi reformulate în viitor.

Marvel ia o pauză de un an după „Cei patru fantastici: Primii pași”

După această lansare, Marvel va lua o pauză de un an, urmând să revină abia în iulie 2026 cu „Spider-Man: Brand New Day” și apoi în decembrie același an cu „Avengers: Doomsday”.

Filmul marchează o cotitură esențială pentru Marvel, după o serie de eșecuri dureroase, precum „The Marvels”, „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” și „Eternals”, toate criticate pentru scenarii slabe și lipsă de coerență. În contrast, „Cei patru fantastici” oferă o poveste solidă, un ton echilibrat și o direcție artistică ce amintește de perioada de glorie a Marvel.

Noul film reușește să repare imaginea seriei, care fusese serios afectată de producția din 2015. Aceea, regizată de Josh Trank, a fost un dezastru total, cu doar 9% scor pe Rotten Tomatoes și încasări modeste. În plus, proiectul a fost marcat de tensiuni interne și reproșuri publice între echipă și producători.

Acum, cu o echipă regizorală stabilă, un scenariu matur și un public dispus să mai ofere o șansă universului Marvel, „Cei patru fantastici” pare să fi oferit studioului exact ce avea nevoie: o revenire în forță, care ar putea reseta standardele pentru următoarea etapă a francizei.

