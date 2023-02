„Luna februarie este pentru mine o binecuvântare. De exemplu, George este născut pe 11 februarie, iar fetița noastră pe 16 februarie. Deci ce poți să îți dorești mai mult decât între această zi a iubirii să naști o fetiță.

Ăsta este cel mai frumos cadou și cel mai de preț pe care l-am primit în luna februarie ever, fetița noastră Măriuca”, a declarat Daniela Gyorfi pentru WOWbiz.ro.

După 17 ani de relație, Daniela Gyorfi nu mai crede în Valentines Day, dar crede în iubire. Artista și-a amintit cel mai frumos moment la care a luat parte împreună cu familia ei.

Alături le-a fost și familia lui George din Germania, cu care Daniela se înțelege foarte bine. Așadar, vedeta a povestit un episod în care au fost în Germania și au sărbătorit la puterea a treia.

„Chestia asta cu 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, mi se pare cel puțin de 50 de ani deplasat. Cred că Ziua Îndrăgostiților poate să fie în fiecare zi, dar totuși având cu George 17 ani de relație…

Nu mai țin minte când a fost pandemia, când am făcut cu familia lui în Germania, el are doi copii, cu nepoții și cu Maria am fost și cu sora lui, adică a fost o perioadă mai specială între zilele astea.

Fiind și ziua lui, și ziua Mariei, și Ziua Îndrăgostiților, cam asta este treaba”, a mărturisit Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

„Bunurile comune sunt ale mele”

Daniela Gyorfi are o carieră de ani de zile în industria muzicală din România. Vedeta lucrează de la 16 ani, de atunci a strâns o adevărată avere alături de George Tal, care îi e partener de 16 ani. Invitată în emisiunea FRESH by UNICA!, cântăreața a vorbit despre bunurile sale, cui aparțin acestea, de fapt.

„Bunurile comune sunt ale mele! De fapt, nu sunt ale mele, sunt ale Măriucăi! Bunurile noastre nu sunt ale noastre, sunt ale copilului. Nu ne întrebăm, pentru că știm amândoi a cui este casa, a cui este mașina, a cui este afacerea. Amândoi am muncit, amândoi muncim și nu se pune problema așa între noi”, a declarat Daniela Gyorfi la FRESH by UNICA, conform unica.ro.

