„Revin ușor-ușor, că după Survivor am făcut și o operație de blefaroplastie, pentru că aveam niște pungi foarte mari sub ochi (…).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Blefaroplastia înseamnă că mi-am scos pungile de sub ochi și pielița de deasupra, care cade. Cumva, îmi oprea vederea periferică, ceea ce îmi permite acum să văd mai bine în lateral. Și plus nivelul estetic. Ideea este că totul decurge bine. Trebuie să mă dau cu cremă solară timp de un an, cu cremă cicatrizantă timp de trei luni. Să port ochelari o lună jumate. Eu respect toate lucrurile astea și îmi este foarte bine”, a declarat Kamara potrivit Click.

Ce proiecte are Kamara în această perioadă

„Am prezentat evenimente, evident. Podcastul, m-am concentrat pe el și caut sponsori pentru Jungla lui Kamara, pentru că vreau să fie un proiect trainic. Vreau să fie atât de important acest podcast, încât toți care au fost la Survivor și toți care vor merge la Survivor, de-acum încolo, să treacă pe la mine.

Evident că am avut și concerte cu Alb Negru. Chiar acum, pe 22 iulie, avem în comuna Berceni. O să fim la We Love Music Festival, unde o să sărbătorim 19 ani de Alb Negru.

Eu consider că fiecare lucrușor pe care îl faci în viață e o cărămidă la ce înseamnă imaginea ta, la ce înseamnă drumul tău. Consider că fiecare lucrușor contează, iar noi știm bine că, în ziua de azi, notorietatea vinde mult mai mult decât contentul pe care îl ai”, a mai povestit Kamara.

