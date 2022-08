Vedeta era nemulțumită de ridurile de pe frunte, așa că medicul i-a injectat puțin botox. „Mi-am făcut puțin botox deasupra, pentru că mereu stau încruntată. Acum m-am mai educat. Fii-miu mă întreba dacă eram supărată și m-am văzut în oglindă. Stăteam încruntată pentru că nu îmi puneam ochelarii”, a spus Monica Anghel la Ego Life.

Ea a mai apelat și la o intervenție cu acid hialuronic în zona buzelor, pentru a le contura. „Mi-am făcut o jumătate de ml de acid hialuronic. În zona buzelor. Le-am conturat”, a mai spus artista.

Dieta Monicăi Anghel, după ce a slăbit 30 de kilograme

Monica Anghel a mers la psiholog pentru a fi ajutată în procesul de slăbire. „Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: «OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate? Și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea”, a declarat artista pentru VIVA!.

Deși au apărut numeroase speculații potrivit cărora Monica Anghel și-ar fi operat stomacul, ea neagă cu vehemență aceste informații. Artista a dezvăluit ce plan alimentar are și cum a reușit să slăbească 30 de kilograme.

„Mai nou, mănânc între orele 12.00 și 18.00. Nu mănânc dulciuri, carbohidrați din paste, orez. Îmi iau necesarul din măr, de exemplu. Mănânc porții normale, nu mai cântăresc. Dacă îmi fac o salată, poți mânca atât cât vrei, pentru că nu te îngrași. Am grijă ca în farfurie trei sferturi să fie legume și doar un sfert din porție proteină”, a declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.



