Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express”. „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila”

Irina a explicat cum ajunge să se odihnească în locuri inedite. Zonele în care echipa de televiziune staționează nu sunt turistice și, prin urmare, cu toții sunt nevoiți să se adapteze condițiilor de cazare existente. Zilele trecute, vedeta a surprins pe toată lumea cu o filmare în care le arată fanilor în ce condiții s-a cazat în timpul show-ului.

„Nu, a fost prima dată când am filmat. Cazările de genul ăsta nu sunt o excepție și îți explic imediat de ce. Noi nu ajungem în zone turistice întotdeauna. De fapt, foarte rar ajungem în zone turistice. Și atunci când te duci să te cazezi, te cazezi la oameni sau la o pensiune mititică și care oferă ce poate ea mai bun, dar uneori asta se poate. Și la noi e frecvent genul ăsta de cazare cu umezeală, cu mucegai, cu așternuturi îndoielnice uneori”, a spus Irina Fodor pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Întrebată dacă pleacă la Asia Express cu propria lenjerie de pat, vedeta a mărturisit că își ia strictul necesar.

Recomandări Atacul Rusiei și marea lecție neînvățată a secolului XX

„N-am chiar tot tacâmul, că n-aș avea cum. Deci n-am tot setul, dar am fața de pernă. Pentru că eu cu fața lucrez. Acum, de la gât în jos, ce s-o întâmpla, Dumnezeu cu mila! (n.r râde) Oricum eu sunt friguroasă, nu contează că merg în zone tropicale. Eu am frumos pijama cu mânecă lungă, pantalon, față de pernă, eu sunt safe, eu pot să stau așa oricât. Acum, dacă pică un șobolănel pe mine, e partea a doua, nu avem ce să facem”, a spus Irina pentru sursa citată.

Irina Fodor spucă că acesta este primul sezon în care nu s-a întors acasă cu mai puține kilograme și asta pentru că a mâncat bine.

„Este primul sezon în care nu am slăbit. A fost atât de bună mâncarea și nu știu dacă e doar asta. Cred că a contat mult. În Filipine am găsit o supă care mi-a plăcut foarte mult. E o supă de vită, se numește bulalo soup și poți să o acrești cu lămâie. Adică e foarte aproape de ciorbițele noastre. Ceea ce pentru mine a fost perfect. Asta îmi trebuie, de fapt.

Trebuie să am ziua și ciorbița. Am și eu plăcerile mele simple. După aceea, în Vietnam, am găsit altă supă de vită care se numește pho bo. La fel, se poate acri cu lămâie. Deci am ținut-o numai pe mâncăruri de genul ăsta și noodles. Și după aceea, când am ajuns în Coreea, acolo gata: s-a deschis raiul culinar. Cărniță bună, supă kimchi, salată kimchi. Acolo nu exista să-ți lipsească ceva din punctul ăsta de vedere. Mie îmi plac și gusturile asiatice foarte mult”, a mai povestit Irina Fodor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE