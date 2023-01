Ce le-a spus Florin Piersic hoților care i-au prădat casa. „Mi-au luat pistoalele lui Mărgelatu”

Florin Piersic, 86 de ani, este o sursă inepuizabilă de povești și amintiri. Tocmai de aceea, cu ocazia unei emisiuni speciale, de final de 2022, Mihai Morar l-a așezat pe marele actor pe scaunul intervievatorului, moderatorului, a celui care conduce discuția, cu ocazia podcast-ului „Fain și simplu”. Două ore și jumătate în care Florin Piersic s-a desfășurat în voie.

Cadoul cumpărat cu banii din America

Autorul biografiei „Viața ca o poveste”, lansată de curând pe piața internă și internațională, a dezvăluit și unele pasaje ce nu au mai intrat în carte. „Ar fi trebuit să fie o carte de 1.500 de pagini, dar nu se poate”, a explicat ardeleanul. Printre povești și poezii de dragoste, Piersic a dezvăluit și care este cel mai frumos cadou pe care și l-a făcut din banii câștigați la evenimentele artistice din Statele Unite ale Americii.

„Nu mi-am cumpărat nimic de lux, dar într-o zi am fost la țară și-am văzut un om cosind. Undeva la 28 de kilometri de Cluj, la Gura Râștii. «Dumneavoastră sunteți ăla de la televizie?», «Bade, aista e pământul tău? Bravo, îmi place. Nu-l vinzi?», «Păi veniți la mine, mâncați niște ouă și vorbim mai mult». Asta mi-am permis, să cumpăr locul ăsta. Am fost în America, am avut recitaluri la New York, San Francisco, Detroit, dar și în locul unde a copilărit minunea aia de om, Michael Jackson”, a mărturisit celebrul artist.

Banii din America numărați în closet

Sărind de la un episod la altul, dar cumva creionând forma finală a povestirii, Florin Piersic nu s-a sfiit să dezvăluie unde își ținea marile economii câștigate în carieră. „Nu țineam banii în poșetă, în buzunar… Îi bagi în chiloți! Eu port chiloți «de damă», adică d-ăia cu elastic… Nu sunt de damă, dar sunt chiloți precum slipul de baie. Când am luat banii din America, mi-au dat numai bancnote de-o sută, i-am băgat la chiloți!”, a povestit actorul.

„Se uitau stewardesele la mine… Mergeam la toaletă, periodic, număram banii în closet. De parcă cineva putea să mi-i fure! Dar îmi plăcea să-i număr. Și-am ajuns acasă, i-am dat lui badea Simion 7.000 de dolari. Pământul e al meu, i-am zis badei Simion”, a mai spus Florin Piersic.

Ulterior, și-a ridicat o cabană pe malul Someșului. „Am fost la mare, am rugat niște oameni să culeagă pietre, pietricele, iar cu mâna mea am pus asfalt și-am făcut un drum de la poartă spre casă, 8-10 metri. Și-am pus becuri ca la Hollywood”, s-a mândrit artistul.

Florin Piersic în filmul „Mărgelatu”

Pistoalele furate și găsite în Someș

Florin Piersic a povestit cum i-a fost prădată casa de vacanță de la Gura Râștii. În căutarea vreunei sume impresionante, doi hoți au făcut alte pagube. „Aveam pistoalele rămase de la «Mărgelatu”». Erau de formă prin casă, ce muniție?! Într-o zi, de Paști, eram plecat în Bucovina. În loc să ia o fotografie, amintire cu mine, că mi-au spart cabana, mi-au luat pistoalele. Bani? «Ciuciu», de unde?, că n-aveam bani nici pe mine. Într-o zi, mi le-a adus cineva, pistoalele, le-au găsit aruncate în apă, în râul de lângă”, spune actorul.

Poliția i-a găsit însă pe prădători. „După o săptămână, două, mi i-a adus polițistul pe hoți. Doi inși, în cătușe. «Nu-i condamnați, mă, că nu mi-au furat nimic! Dau și declarație». Și-au cerut și iertare. «Au venit din curiozitate, mi-au luat niște rahaturi de pistoale, care nu sunt bune la nimic». Așa am făcut, cred că am procedat cel mai bine”, a concluzionat Florin Piersic.

