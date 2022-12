Ce mănâncă Andi Moisescu: „Mai sănătos pe cât posibil”. Meniul lui e foarte diferit față de al Oliviei Steer, soția lui

Andi Moisescu obișnuiește să consume carne, dar și alte alimente păcătoase. Recunoaște că are unele pofte culinare la care nu poate deloc să renunțe. „Soția mea este vegetariană, dar nu și eu. Secretul de a mă menține mereu în formă este sportul, este singurul secret pe care l-am descoperit eu în 50 de ani…mișcarea!”, a spus prezentatorul de la Pro TV.

Și a continuat: „Dacă nu aș face mișcare aș fi la altă categorie. Merg la sală, da, dar nu reușesc să ajung în fiecare zi, cam la două zile îmi iese. Olivia mănâncă raw-vegan, deci mai mult decât vegan. Sincer, încerc să mănânc și eu cât mai sănătos pe cât posibil…mai multe fructe, legume și cât mai multe crude, atunci când există, dar, în rest, mănânc ce mănâncă toată lumea.”, a mai declarat Andi Moisescu pentru click.ro.

Olivia Steer e raw-vegană

Spre deosebire de el, soția este vegetariană. Chiar în vara acestui an, Olivia Steer a făcut o confesiune pe rețelele sociale, a spus că de 12 ani de când este raw vegană, scrie Libertatea pentru femei. Ea a mai mărturisit că acest stil de viață i-a rezolvat unele probleme de sănătate.

„Celula ta funcționează după aceleași principii după care funcționează celula mea. Și a oricăruia. Vrem, nu vrem, la nivel microbiologic, suntem toți la fel: aceiași nutrienți ne hrănesc, aceleași toxine ne otrăvesc, același oxigen ne oxigenează. De 12 ani, sunt raw-vegană. Dacă dieta mea ar fi fost deficitară, aș fi aflat demult. Dacă ar fi fost carențială, până acum m-aș fi procopsit cu niște boli.

Dar, dacă dimpotrivă, ea mi-a rezolvat probleme vechi de sănătate, cum ar putea fi catalogată? O eroare? O iluzie? O păcăleală? Mda, cine are de vândut un supliment alimentar, un tratament medicamentos, un serviciu de health-coach, o ideologie bănoasă, nu va ezita să încerce măcar să mă convingă (și pe oricine ar avea ghinionul să îi iasă în cale) că visez cai verzi pe pereți & inorogi rozalii. Când, de fapt, tot ceea ce visez eu e mai puțină încrâncenare, mai puțină lacomie, mai puțină obsesie pentru control…”, a scris Olivia Steer în mediul online.

Ce planuri are Andi Moisescu în carieră

El moderează emisiunea Apropo TV de la Pro TV de aproximativ 18 ani și, la același post, e jurat la „Românii au talent”.

Are planuri mari, el își dorește să facă performanțe în navigație. „Este o preocupare de-a mea să mă mențin oarecum prezent. O să încerc să vin cu lucruri proaspete pe Youtube, sper să mergem mai departe cu emisiunea Apropo TV, nu văd niciun impediment, are 18 ani, de când este și mi se pare ok faptul că dacă a făcut 18 ani poate să facă și 20 de ani.

Ne așteaptă și un sezon de Românii au Talent de mare excepție anul acesta. Sper să reușesc să fac performanțe și în sailing, am ajuns și la vârsta când îmi doresc să fac performanțe în sport, dacă nu am avut când eram mai tânăr poate acum când sunt mai experimentat.”, a mai declarat Andi Moisescu pentru Click.

