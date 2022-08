„Visul meu din copilărie era să devin stewardesă, pentru că mie îmi place foarte mult să călătoresc. Acest lucru pe parcurs s-a degradat, pentru că am început să învăț muzică de la vârsta de 7 ani, am fost la liceul de muzică, după care, mai târziu, drumul a fost croit și de părinții mei pentru că m-au susținut foarte mult văzând că am talent și cumva s-a spulberat acest vis, dar nu-i târziu niciodată, cine știe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Uite, cu pandemia asta mă gândisem că aș putea să fac și altceva. Da, nu se știe niciodată, poate la un moment dat, va deveni realitate”, a declarat Maria Constantin pentru Cancan.

„Cred că dacă ar fi să schimb ceva la mine, un singur lucru aş schimba: faptul că am încredere deplină în oameni și tot timpul le pun sufletul pe tavă; sunt un om foarte bun, sunt un om foarte pozitiv şi consider că na, toți oamenii sunt aşa ca mine, dar uneori, având aceste așteptări și considerând așa de multe ori mi-am luat-o de la viaţă”, a mai declarat interpreta de muzică populară.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Divorțează după 20 de ani de relație. Anunț uluitor făcut de soția lui: „Era inevitabil”

Playtech.ro Cum a apărut Carmen Iohannis în PUBLIC! Prima Doamnă nu s-a lăsat intimidată de critici. Foto de neratat

Observatornews.ro Prăbuşit de durere, unicul supravieţuitor al măcelului de la Bascov e sprijinit pe braţe în cimitir: Îşi conduce în lacrimi pe ultimul drum fiica de 5 ani şi soţia

HOROSCOP Horoscop 13 august 2022. Berbecii acordă prea multă atenție unor amănunte neimportante, de care se agață fără să își dea seama

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă dacă centrala de la Zaporijia va exploda. Scenariile posibile

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Gina Pistol a dezvăluit câte kg are. Ar vrea să mai dea jos 4, deși e deja ușurică ușurică