Cătălin Botezatu nu mănâncă prăjeli, nici carne, în afară de cea de vită, pe care o servește foarte rar. „Nu mănânc prăjeli deloc, nu mănânc carne în general… mă rog, mănânc carne de vită foarte rar, deși înainte mâncam foarte multă carne de vită.

Am zis că fac pauza asta acum, ca să pot să mănânc de Crăciun. Mănânc mai multe fructe. E foarte greu. Am eliminat multe plăceri culinare. Nu mănânc dulce, înainte rupeam prăjiturile, acum mai puțin. Asta nu înseamnă că le-am eliminat de tot”, a mărturisit Cătălin Botezatu, la Antena Stars, conform Spynews.

După problemele medicale, Cătălin Botezatu spune că are mai multă grijă de el, chiar dacă muncește din greu. „Sunt ok, că dacă n-aș fi, nu aș ieși. Am grijă de mine, de regimul meu, pentru că trebuie să țin regim. (…) Mă odihnesc atât cât pot să mă odihnesc”, a mai spus designerul.

