„Pentru că nu aveam niciun rost. M-am angajat secretară imediat după ce am terminat liceul, fiindcă am dat examen la limba chineză şi n-am intrat.

La actorie ştiam că sunt doar trei locuri şi nu am avut naivitatea să dau examen, sistemul de pile era singurul lucru trainic în ţara noastră pe vremea lui Ceauşescu. Nici nu mi-am pus problema.

Aşa că m-am angajat secretară tot printr-un sistem de pile… Aveam diplomă de stenodactilografie. Eram secretară la IPROLAM, un institut de proiectări laminate, n-am aflat niciodată ce se întâmpla acolo, mie mi se părea că nimeni nu face nimic. Mai era acolo o doamnă, secretară de-o viaţă, care urma să-mi predea ştafeta.

Am stat un an şi am făcut nişte cafele. Oricum fac o cafea proastă. Şi am dus nişte pahare cu apă. La un moment dat, la începutul lui 1989, cineva i-a zis maică-mii că era un concurs de manechine la UCECOM, un alt complex de litere.

Şi mama mi-a zis să mă duc. M-am prezentat la concurs. Erau sute de fete la coadă. Mi-aduc aminte că pe mine nu m-au mai pus să mă dezbrac, au zis că nu mai e nevoie şi m-au luat direct.

Ceea ce a fost fenomenal, pentru că eram de o pudoare exacerbată. Pe urmă a venit Revoluţia şi locul ăla s-a desfiinţat, dar mă mai chemau din când în când la nişte evenimente. Şi într-o zi s-a întâmplat că m-a sunat o doamnă şi mi-a zis că regizorul Mihai Berechet are nevoie de o fată într-un spectacol. Era în 1990.

M-am dus şi aşa am intrat în spectacolul „Adio, femei!“ cu Angela Similea şi Ştefan Iordache. Atunci mi-a venit ideea să dau la teatru şi m-am dus la Ştefan Iordache să-l întreb cu cine să mă pregătesc. Am dat şi am intrat din prima”, a povestit, Lia Bugnar, pentru Weekend Adevărul, potrivit Wowbiz.

