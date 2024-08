Monica Tatoiu încasa o pensie de 22.000 de lei de la statul român. Fosta afaceristă a dezvăluit că din toamnă, atunci când vor ajunge pensiile recalculate, va încasa cu 4.000 de lei în plus. Pe de altă parte, soțul său care a primit o mărire de doar 500 de lei,

„Legea asta intră în vigoare la 1 septembrie. Nu poate să fie atacată decizia în instanță până atunci. Pe de altă parte, ai doar 45 de zile de la primire și multe plicuri nu au data poștei! Atât eu, cât și soțul meu, am primit deciziile de recalculare.

Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei. Soțului meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a declarat Monica Tatoiu, potrivit fanatik.ro.