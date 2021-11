Au cariere impresionante pe scenele teatrului românesc și în cinematografie, însă pandemia de coronavirus le-a dat și lor planurile peste cap. Eugen Cristea, în vârstă de 69 de ani, și Cristina Deleanu, în vârstă de 80 de ani, mărturisesc că deși se află într-o perioadă greu încercată, ei au reușit să se descurce în tot acest timp.

Deși sunt pensionari, cei doi continuă să muncească și au mai apărut pe la diferite evenimente culturale. Actorul mai joacă în diferite spectacole, inclusiv la Teatrul Masca, dar și în câteva proiecte independente de teatru, alături de soția sa.

„Ne-am montat amândoi și facem în continuare o serie de lucruri, care sperăm să îi bucure și pe spectatorii și cititorii. Este adevărat că majoritatea artiștilor și-au căutat activități din care să câștige bani. Orice om normal trebuie sa își găsească niște activități ca să reziste unor perioade mai complicate.

Noi poate chiar suntem în avantaj, pentru că avem o modalitate de a fi, de a exista, mai variată, în sensul că ne place să citim, să scriem, să ne uităm la filme”, au declarant Eugen Cristea și Cristina Deleanu la Antena Stars.

Ce pensii au Eugen Cristea și Cristina Deleanu

Deși au o carieră impresionantă, împreună având peste 100 de ani de activitate, Eugen Cristea și Cristina Deleanu trăiesc din pensie. Actorul a recunoscut că suma pe care o încasează lunar de la stat depășește 2000 de lei.

„Pe de altă parte, noi suntem pensionari și asta cu sau fără voia noastră, ne face să nu fim tot timpul pe scenă. Noi ne facem de lucru și am jucat în continuare, în particular sau oficial, am făcut-o și este nevoie de asta, să te exprimi, să exiști, să spui ceea ce știi mai bine sau mai rău.

Nu ne spunem pensia, dar suntem niște oameni destul se echilibrați din acest punct de vedere. Nu avem mașină, nu avem vilă, nu avem piscină, nu avem pretenții, astfel că, cheltuielile noastre sunt foarte reduse și strict necesare. Lucrurile la noi au stat puțin diferit, datorită unor legi care au apărut înainte și de care beneficiem acum. Pensiile noastre depășesc 2000 de lei”, au mai spus cei doi actori.

