Ce relație are Jojo cu Monica Anghel. Se cunosc de mulți ani: „Conexiunea a fost totală. Ne spunem sis, de la surioară”

„Niciodată n-am știut ce înseamnă să ai o soră, până când am întâlnit-o pe @monikanghel. Cu ea însă conexiunea a fost totală. 💫 Ne spunem sis, de la surioara, de atâția ani de zile. Și pot spune că sunt onorată și fericită că fac parte așa din viață ei. 🙏🏻 Monica spune să suntem gemene sufletește și chiar cred că așa e. 💗Te iubesc și te prețuiesc Moni!

Aici eram după 7 zile de Master Detox. Perioada care ne-a făcut bine fizic și sufletește și care ne-a unit și mai tare! Ne doresc tuturor să simțim respect una pentru cealaltă că femei și să ne onorăm în fiecare zi, mai ales acum, în luna noastră! Va îmbrățișez!”, a scris Jojo pe Facebook. Alături, ea a postat și o fotografie în care ea și MOnica Anghel se țin în brațe.

Au fost în vacanță împreună

Cele două vedete sunt așa de bune prietene, încât călătoresc împreună. În luna ianuarie au fost în vacanță în Iordania. „Nu știu să existe în acest moment un lucru pe lumea asta care să îmi placă mai mult decât călătoriile. De fiecare dată când descopăr un loc nou simt că devin mai bogată sufletește.

Azi am aterizat în Iordania, destinație pe care nu am mai atins-o până în acest moment. Deocamdată ma aflu în Aqaba, la începutul călătoriei noastre, însa sunt multe lucruri fascinante de descoperit aici. Ca de fiecare dată am o valiză plină de haine subțiri, deși @monikanghel mi-a spus să îmi iau și haine groase🙈. Temperaturile fluctuează mult aici peste zi”, a fost mesajul scris de Jojo în prima zi de vacanță a lor în Iordania.

Totul a decurs bine, vedetele s-au bucurat de o călătorie deosebită, au amintiri frumoase împreună.

GSP.RO Ucrainenii au publicat averea pe care Mircea Lucescu o are blocată în bănci! Suma e URIAȘĂ

Playtech.ro ȘOC TOTAL! SUA, decizie radicală la granița Ucrainei! Putin se va enerva

Observatornews.ro „Îi făceam felii de salam. Au venit ei să facă figuri cu mine”. Elevul din Vrancea care a bătut doi profesori, live din duba poliţiei

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2022. Berbecii încep o perioadă în care și gândurile și intențiile lor vor fi destul de confuze

Știrileprotv.ro China semnalează o schimbare de poziție privind războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia. Reacțiile lui Xi Jinping

Telekomsport Cine este românul misterios care l-a "distrus" pe Putin. Cea mai dură lovitură pentru preşedintele Rusiei în urma războiului din Ucraina

PUBLICITATE MODIVO ne încurajează să ne iubim unicitatea prin campania „Celebrate Yourself”