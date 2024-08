Jojo și Paul au decis să facă nunta în România, după cununia civilă din Italia, unde i-au avut alături pe cei dragi, atât prieteni, cât și familie. Astăzi, Cătălina Grama a publicat un mesaj emoționant pentru soțul ei și a atașat noi imagini realizate în cea mai frumoasă zi din viața lor.

Un an de la cea mai frumoasă și plină de bucurie zi. Ziua noastră. Când am zis «Si» în loc de «Da». Zece ani de când sărim toate gardurile împreună și un an de la cununia noastră de vis. Te iubesc @paulipate pentru că știu că tu o să-mi întinzi mereu mâna să sar peste orice gard, oricât de înalt ar fi!”, a fost mesajul Cătălinei.

Motivul pentru care Jojo nu ar accepta să participe la Survivor All Stars

Cătălina Grama (Jojo), în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre propunerea de a participa la Survivor România și a explicat că nu ar accepta o așa provocare.

„Nu mă văd la Survivor. Chiar aseară mă întreba fetița mea, eram cu toții, și cu Achim (n.r.: fiul ei)… Și mă întreba fetița mea dacă aș vrea să merg. I-am zis: mamă, n-aș merge pentru toți banii din lume!

E ceva foarte dificil acolo și, practic, îți pui în pericol la orice pas sănătatea. Eu înțeleg competiția și, așa, știi, în secret, cu toții ne-am dori să trăim aventura.

Dar când eu știu că… Nu știu, am și înaintat în vârstă, mai simt și o durere la genunchi, se simte cumva… Adică să mă arunc pe acolo, nu, n-aș putea! Probele mi se par foarte dificile și am tot respectul pentru cei care merg acolo și care ajung până în finală.

Trebuie să fii foarte puternic și ca minte, și ca trup. Sunt niște supereroi din punctul meu de vedere”, a declarat Cătălina Grama pentru Fanatik.

