Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului

La aproape un an de la moartea fulgerătoare a omului de afaceri Silviu Prigoană, fosta lui parteneră, Mihaela Prigoană, a făcut dezvăluiri emoționante despre legătura specială pe care o păstrează cu copiii acestuia. Deși viața ei s-a schimbat complet după tragedie, Mihaela spune că afecțiunea pentru băieți a rămas neschimbată, iar relația lor continuă să fie una plină de respect și căldură.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Mihaela și Silviu PrigoanăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Recent, cu ocazia majoratului lui Maximus, fiul lui Silviu Prigoană, Mihaela i-a transmis un mesaj emoționant: „Noi toți îi dorim «la mulți ani», să fie sănătos și să aibă o viață liniștită”.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Mihaela Prigoană e recunoscătoare pentru modul în care Silviu i-a tratat copiii

Fosta parteneră a vorbit și despre implicarea lui Silviu Prigoană în creșterea copiilor, pe care îl descrie ca fiind un tată exigent, dar extrem de devotat. „Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere”.

Pentru a depăși durerea pierderii, Mihaela s-a refugiat în proiecte personale, dedicându-se complet domeniului frumuseții. „La urma urmei, atât de mult muncesc încât măcar lucrurile acestea să mi le fac pentru mine, ca femeie. Și părul, de 26 de ani îmi spăl părul numai la salon”, a spus ea.

Ce spune Mihaela despre căsnicia cu Silviu Prigoană

Mihaela Prigoană a fost partenera de viață a afaceristului în ultimul deceniu din viața acestuia, după despărțirea de Adriana Bahmuțeanu. Relația lor a fost una discretă, bazată pe stabilitate și afecțiune, departe de lumina reflectoarelor. „Pentru mine a fost bărbatul pe care l-am iubit cu tot sufletul și pe care l-am respectat cu toată ființa mea. Toată relația noastră a fost bazată pe iubire și respect reciproc”, a mai declarat ea.

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct fulgerător, suferit într-un restaurant din Bran. Moartea sa a lăsat familia și apropiații în stare de șoc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o dubă a poliției este cuprinsă de flăcări uriașe, în Dublin: „O mulțime hotărâtă să atace"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Viva.ro
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Unica.ro
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Reacția victimelor exploziei din Rahova când au aflat că vor fi făcuți chiriași în blocul reconstruit de stat: „Ăștia nu sunt oameni”
Știri România 09:02
Reacția victimelor exploziei din Rahova când au aflat că vor fi făcuți chiriași în blocul reconstruit de stat: „Ăștia nu sunt oameni”
Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Știri România 08:32
Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Parteneri
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
Stiri Mondene 08:40
Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Stiri Mondene 21 oct.
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Mediafax.ro
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Cum se scrie corect ” la o parte”
Redactia.ro
Cum se scrie corect ” la o parte”
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
KanalD.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită

Politic

Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Politică 21 oct.
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
Fanatik.ro
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței