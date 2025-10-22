Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului

La aproape un an de la moartea fulgerătoare a omului de afaceri Silviu Prigoană, fosta lui parteneră, Mihaela Prigoană, a făcut dezvăluiri emoționante despre legătura specială pe care o păstrează cu copiii acestuia. Deși viața ei s-a schimbat complet după tragedie, Mihaela spune că afecțiunea pentru băieți a rămas neschimbată, iar relația lor continuă să fie una plină de respect și căldură.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Recent, cu ocazia majoratului lui Maximus, fiul lui Silviu Prigoană, Mihaela i-a transmis un mesaj emoționant: „Noi toți îi dorim «la mulți ani», să fie sănătos și să aibă o viață liniștită”.

Mihaela Prigoană e recunoscătoare pentru modul în care Silviu i-a tratat copiii

Fosta parteneră a vorbit și despre implicarea lui Silviu Prigoană în creșterea copiilor, pe care îl descrie ca fiind un tată exigent, dar extrem de devotat. „Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere”.

Pentru a depăși durerea pierderii, Mihaela s-a refugiat în proiecte personale, dedicându-se complet domeniului frumuseții. „La urma urmei, atât de mult muncesc încât măcar lucrurile acestea să mi le fac pentru mine, ca femeie. Și părul, de 26 de ani îmi spăl părul numai la salon”, a spus ea.

Ce spune Mihaela despre căsnicia cu Silviu Prigoană

Mihaela Prigoană a fost partenera de viață a afaceristului în ultimul deceniu din viața acestuia, după despărțirea de Adriana Bahmuțeanu. Relația lor a fost una discretă, bazată pe stabilitate și afecțiune, departe de lumina reflectoarelor. „Pentru mine a fost bărbatul pe care l-am iubit cu tot sufletul și pe care l-am respectat cu toată ființa mea. Toată relația noastră a fost bazată pe iubire și respect reciproc”, a mai declarat ea.

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct fulgerător, suferit într-un restaurant din Bran. Moartea sa a lăsat familia și apropiații în stare de șoc.

