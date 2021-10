Pepe și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai importante persoane din viața lui, fetele sale. Rosa și Maria au rămas în custodia mamei lor, însă de fiecare dată când doresc își pot petrece timp alături și de tatăl lor. Pepe și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Pascu, însă asta nu l-a împiedicat să fie dedicat în creșterea copiilor.

În timp ce se speculează că și Raluca ar avea o nouă relație, artistul preferă să își vadă de treaba lui și să nu intervină în alegerile fostei sale soții. Principalul scop al lui Pepe este creșterea fiicelor sale, Rosa și Maria.

„Întotdeauna după furtună sau după orice situație agitată răsare soarele. Iubirea există, iubirea îți dă speranță. E vorba despre prezent, despre bucuria că totul este frumos și, chiar dacă a trecut o perioadă grea, lucrurile sunt frumoase. Iubirea te face să treci peste orice! Și când ai pentru ce, lucrurile sunt mai simple și mai frumoase”, a declarat artistul pentru CANCAN.

De curând, Pepe a lansat o melodie alături de fiica sa cea mică, Rosa. Piesa s-a bucurat de un real succes, fiind pe placul fanilor cântărețului.

„Nu m-am gândit eu să cânte Rosa, s-a gândit ea să cânte. Pur și simplu a venit peste mine și când am avut, de Revelion, concertul online, «Pepelionul», a cântat cu mine. Și la multe alte înregistrări de-ale mele. Venea și cânta alături de mine și după ce am înregistrat piesa nouă, piesa «Iubesc», a învățat-o foarte repede. Chiar o cânta alături de mine! Și am întrebat-o dacă vrea să înregistreze, mi-a răspuns că vrea. Totul a decurs supernatural.

Eu am avut emoții mai mari decât ea. Ea a luat totul în glumă, ea se joacă. Am avut emoții și la filmări, pentru că nu prea mă puteam concentra pe ce am eu de făcut. Toată atenția mea s-a canalizat către ea. E normal, așa e când ai copii. Dacă ești într-un platou de televiziune sau dacă ești la o filmare sau în orice situație și cineva îți face o poză, ai grijă să fie copilul bine mai întâi și după tu”, a spus Pepe.

Pepe: „Ambele fetițe sunt extrem de puternice”

Artistul își dorește ca fetele sale să își aleagă singure drumul în viață și declară că niciodată nu le va impune ce să facă. Rosa și Maria sunt încă micuțe, dar au personalități foarte puternice. Chiar dacă părinții lor sunt despărțiți, cele două nu simt lipsa niciunuia, pentru că aceștia sunt întotdeauna alături de ele, iar iubirea pe care le-o oferă este una foarte puternică.

„Pot spune că ambele fetițe sunt extrem de puternice, extrem de echilibrate. Maria e puțin mai sensibilă. Parcă se emoționează mai repede, lăcrimează mai repede, dar e Leoaică, e născută pe 15 august, e puternică și ea. Rosa e Berbec, ea face exact ce își dorește ea, când își dorește ea, fără să ceară permisiunea cuiva.

Mi se pare că obține exact ce își pune în cap, nu o oprește nimic. Am primit foarte multe mesaje de la fani, legate de apariția Rosei în videoclipul și melodia mea. Ea e foarte fericită că o recunoaște lumea, că o felicită lumea. E bucuroasă că prezența ei e apreciată de lume, se simte bine. A început acum și studii de canto, de pian, e fericită că e în domeniu. Muzica e plăcerea vieții ei!”, a continuat artistul, pentru CANCAN.RO.

