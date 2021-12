Petre Roman a divorțat de Mioara Roman în 2007, iar din anul 2009 este căsătorit cu Silvia Chifiriuc. Diferența de vârstă nu a fost niciodată o problemă pentru ei, fostul premier al României are 75 de ani, iar actuala soție, 49 de ani. Cei doi soți petrec Crăciunul acasă, alături de fiul lor.

Petrișor Roman are 12 are și cu ocazia sărbătorilor de iarnă primește un cadou special. Petre Roman e mândru de băiatul lui și spune că au o relație bună. „Pentru Petrișor, cum îl alint pe fiul meu, voi avea mereu un cadou special. Spre exemplu, lui îi voi lăsa puloverul roșu pe care l-am purtat în zilele lui decembrie 1989 și care a făcut istorie, în felul său.

Desigur, mai sunt și alte lucruri, dar nu discutăm acum despre ele. Însă uneori îmi alint fiul, chiar și acum, când a crescut, așa cum mă alinta tata. Îmi spunea, cu vocea lui aparte, Petrișor-Trișor, un joc de cuvinte și un alint care-mi lipsesc mult astăzi! Iar eu încerc să duc mai departe alintul, de data asta la adresa fiului meu”, a spus Petre Roman pentru impact.ro.

Ce relație are Petre Roman cu nepoata Isabela, fiica Oanei Roman

În același interviu, Petre Roman a vorbit și despre nepoata lui, despre fiica Oanei Roman. Fostul politician spune că e mândru de ea. „Isabela îmi spune tataie sau tătăiță. Sau bunicule, după cum crede ea la momentul respectiv că trebuie să mi se adreseze! În fapt, așa am și convenit cu ea, demult, asupra apelativului pe care îl folosește. E o scumpete de copil, care cred că crește foarte frumos, mai ales că Oana, fiica mea, se ocupă foarte mult de educația ei.

Ne vedem ori de câte ori am timp și vă spun sincer că sunt un bunic grijuliu. Ultima dată când am văzut-o i-am propus să facem un concurs de caligrafie, eu cu caietul meu, ea, cu caietul ei. Pe vremuri, caligrafia spunea multe despre fiecare persoană în parte, dar astăzi mi se pare că e mai degrabă ignorată, din păcate. I-am propus ca cel ce câștiga acea competiție de familie să primească și o mică recompensă, iar Iza a acceptat imediat”, a povestit Petre Roman.

De Crăciun, Petre Roman are grijă să îi facă fiicei Oanei Roman cadourile dorite. E precum Moș Crăciun. „Când avem asemenea zile festive, am decis împreună cu Iza să-și aleagă singură cadoul. Așa se face că micuța se gândește singură sau poate cu ajutorul mamei de ce are nevoie sau ce-și dorește cel mai mult, iar în ziua de sărbătoare, când ne vedem cu toții, doar vine și-mi spune cadoul pe care și-l dorește din inimă la momentul respectiv. Iar bunicul joacă rolul Moșului și acoperă costul cadoului visat!”, a mai declarat Petre Roman pentru Impact.

