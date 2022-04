Ce replică în română a avut Sebastian Stan în filmul „355”, popular acum pe Netflix. Actorul român joacă rolul unui spion

Filmul „355” are în distribuție mai multe actrițe celebre la Hollywood, printre care Penélope Cruz, care joacă rolul lui Graciela, Diane Kruger, care e Marie, Jessica Chastain, care e Mace, Lupita Nyong’o, care e Khadijah. La început sunt spioane rivale, dar mai târziu se aliază pentru o misiune periculoasă.

Jessica Chastain, care joacă rolul lui Mace, și Sebastian Stan, care e Nick Fowler în film, sunt la început în aceeași tabără, dar mai apoi el trădează agenția din care face parte. Luptă la un moment dat împotriva ei, au și mai multe scene provocatoare în care se sărută, dar cea mai intensă e cea în care cei doi se despart.

Atunci vine și replica actorului născut la Constanța în limba română. Pe tot parcursul filmului, toți au vorbit în engleză. „Ai grijă cu ea! E frumoasă foc, dar e puțin zvăpăiată.”, spune Sebastian Stan.

Foto: captură Netflix

Actrița nu îi dă altă replică, nu spune nimic nici în engleză, nici în română, ci se luptă cu bărbații care sunt pe urmele ei în film.

Cariera lui Sebastian Stan

A plecat din România când avea opt ani. Sebastian împreună cu mama sa, Georgeta Orlovschi, s-au stabilit pentru o vreme în Viena, unde Georgeta a fost angajată ca pianistă. La 14 ani, Stan s-a mutat în New York, Statele Unite, unde trăiește și astăzi. „Câțiva ani, până la vreo 16-17 ani, am simțit multă rușine, multă frică să spun că sunt român”, a recunoscut Stan. „Acum sunt un român mândru”, a adăugat el.

Sebastian Stan a jucat alături de actori ca Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în „Black Swan”, Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, în trilogia „Căpitanul America”, dar și cu Matt Damon în „Marțianul”, film cu șapte nominalizări la Oscar, sau cu Nicole Kidman în „Capcana”.

Nu a lipsit nici din seriale, precum „Gossip Girl”, „Once Upon a Time”, dar și „Political Animals”. Actorul a fost nominalizat pentru „cel mai bun actor în rol secundar” în filmul „I, Tonya!”, în cadrul Globurilor de Aur. A lucrat de două ori cu directorul Jonathan Demme, câștigătorul Premiului Academiei Americane de Film, o dată în „Rachel Getting Married” (2008) și încă o dată în „Ricki and the Flash” (2015).

