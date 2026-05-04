Dorian Popa și partenera sa, Andreea, au făcut recent pasul cel mare, alegând să își unească destinele într-un cadru discret, alături de familie și câțiva prieteni.

Petrecerea de nuntă a avut loc într-o zi de vineri, într-un local de lux din Buftea. Printre cei prezenți s-au numărat prieteni apropiați și câteva nume cunoscute, precum Amna și Mario Fresh. A doua zi, sâmbătă, mirii au participat la cununia religioasă, organizată la parohia din Clinceni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Ținutele mirilor au fost admirate de cei din jur. Dorian Popa a purtat un costum crem, elegant și lejer, completat de o cămașă albă, iar Andreea a îmbrăcat o rochie mulată pe corp, cu un umăr gol și mâneci lungi, accesorizată cu o trenă discretă. Și de această dată, la fel ca în cazul cununiei civile, Andreea a ales un voal lung. De asemenea, machiajul a fost unul discret.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare.

Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți. Nu am stat să primim invitații ca niște oameni care, nu știu, sunt la muncă și trebuie să primească oamenii să îi ducă la mese. Acest rol l-au avut domnișoarele care ne-au ajutat cu asta”, a povestit Dorian Popa despre marele eveniment din viața lui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE