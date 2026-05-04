În ediția difuzată pe 3 mai 2026 a avut loc un duel inedit în trei: Bianca Stoica, Patrice Cărăușan și Ramona Micu s-au luptat pentru a rămâne la Survivor România 2026. Dacă două dintre concurente au reușit să se salveze și să meargă mai departe în competiție, pentru una dintre ele a fost final de drum.

Cea mai puțin norocoasă s-a dovedit a fi Patrice Cărăușan, a cărei torță a fost stinsă și s-a întors învinsă în România. Iar Bianca Stoica și Ramona Micu au revenit în trib!

„Mă simt emoționată, în primul rând. Mă simt tristă, pentru că îmi las în urmă echipa. În același timp, nu pot să mint: sunt și fericită, pentru că voi merge acasă. Cum am spus, pentru mine unificarea a fost ca un fel de finală, acesta a fost target-ul meu. După unificare am simțit că nu mai am aceeași determinare pe care am avut-o și simt că scopul meu a fost îndeplinit.

Evident că sunt tristă că îi las în urmă, îmi pare rău că nu mai sunt într-un număr atât de mare cum a fost la început. A fost greu la început, dar după pot să spun că m-am obișnuit din tot sufletul. Dar simt că până aici a fost experiența mea. Până aici a trebuit eu să ajung, mi-am depășit limitele.

Cel mai mult în minte cred că îmi vor rămâne momentele grele, pentru că acelea ne-au unit cel mai mult. Am făcut tot ceea ce credeam că nu voi face vreodată, mi-am înfrânt frica de înălțime, mi-am înfrânt frica de apă. Sunt foarte mândră de mine”, a spus Patrice Cărăușan după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026.

Chiar dacă nu a reușit să ajungă până în marea finală, Patrice Cărăușan se întoarce mai bogată din Republica Dominicană: potrivit jurnaliștilor de la Cancan, ea ar fi primit de la Antena 1 nu mai puțin de 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor România 2026.

Astfel, pentru că Patrice Cărăușan a rezistat timp de 17 săptămâni departe de România, ea a plecat din Republica Dominicană cu 25.500 de euro! Iar pe lângă acești bani se adaugă și suma pe care ea a primit-o în momentul în care a semnat contractul cu Antena 1 și care a rămas în continuare confidențială.

