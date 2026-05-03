Cristi Chivu și-a pierdut tatăl la 17 ani și a înscris o zi mai târziu, în memoria părintelui care îi spusese: „Să faci un joc mare!”

Povestea lui Chivu începe în vara lui 1997, când avea 17 ani și a debutat în prima divizie din România în tricoul echipei CSM Reșița, pe postul de fundaș.

Un an mai târziu, Chivu a trecut printr-o tragedie care l-a marcat, dar pe care a depășit-o cu succes. În seara de 31 martie 1998, tatăl lui, Mircea Chivu, fost fotbalist şi antrenor la CSM, a murit după o lungă suferință, la numai 44 de ani. După numai o zi, adolescentul de 18 ani neîmpliniți a jucat în partida CSM Reșița-Ceahlăul 5-1 și a reușit să și marcheze, din penalty, în minutul 44.

Libertatea a căutat și a găsit în arhive cum a descris presa vremii acel meci de referință pentru Cristi Chivu.

Pe 2 aprilie 1998, ziarul ProSport scria: „Cristian Chivu şi-a respectat promisiunea făcută tatălui său, aflat pe patul de moarte, şi a intrat pe teren în meciul cu Ceahlăul. A intrat şi n-a mai ieşit până în minutul 90. N-a reuşit cel mai bun meci din viaţa lui, dar a încercat s-o facă. Şi pentru cei 9.000 de reşiţeni din tribune asta a fost totul. De aceea l-au aplaudat şi l-au înţeles chiar şi când a greşit. L-ar fi aplaudat chiar şi dacă nu i-ar fi ieşit nimic. A fost omagiul suprem pe care Reşiţa i l-a adus tatălui lui Cristian, Mircea Chivu, cel care trebuie să fi fost tare mândru în prima zi a vieţii de apoi”.

Facsimil din ziarul ProSport, apărut pe 2 aprilie 1998

O zi mai târziu, ziarul Sportul Românesc nota: „Vestea decesului antrenorului secund Mircea Chivu a căzut ca un trăznet în Valea Domanului. Fiul său, Cristian, a jucat sub impulsul ultimelor cuvinte rostite de tatăl său: «Să faci un joc mare». In memoriam, stadionul din Reșița a primit numele marelui dispărut. Cristi Chivu a reușit un gol din penalty și a mai ratat încă o lovitură de penalizare în min. 56. Cristi Chivu: «Dacă m-ar fi văzut și tata… »”

Mai mult, Cristi Chivu a fost desemnat jucătorul meciului CSM Reșița-Ceahlăul 5-1. „Deși marcat de decesul tatălui său, tânărul reșițean a dat dovadă de un mare echilibru în joc, fiind mai tot timpul pistonul care a străpuns apărarea nemțeană. Mircea Chivu, poți fi mulțumit! Băiatul tău nu te-a făcut de râs! Are stofă de mare fotbalist!”, mai scria Sportul Românesc acum 28 de ani.

Facsimil din ziarul Sportul Românesc, apărut pe 3 aprilie 1998

„Am ajuns să joc la clubul la care era tata antrenor, la CSM Reșița, într-o atmosferă pe care o consideram ușor ostilă și pe care de-abia mai târziu am înteles-o. Niciodată tata n-a vrut că eu să fiu băgat în seamă la echipă pentru că eram băiatul lui Chivu. Îl judecam, îl acuzam cumva atunci, în sinea mea, pentru că mă trata cu indiferență, se purta cu mine mai rece decât cu ceilalți jucători. Cerea mult și eu făceam tot posibilul să-i arăt că sunt bun”, își amintea Cristi Chivu peste ani.

Chivu a jucat pentru CSM Reșița în sezoanele 1996-1997 şi 1997-1998, reușind 2 goluri în 24 de meciuri, ca fundaș.

Chivu a fost aproape de un transfer la Steaua, dar a ales Universitatea Craiova

În vara anului 1998, Cristi Chivu a fost adus la Universitatea Craiova de la CSM Reșița la solicitarea expresă a antrenorului Ilie Balaci. Gloria Craiovei Maxima a reușit să îl „sufle” Stelei pe Chivu și i-a dat banderola de căpitan. Foarte interesant, tatăl lui Cristi Chivu dorea ca acesta să joace la Steaua, dar adolescentul a preferat Craiova.

„Una dintre dorinţele lui Mircea Chivu a fost aceea ca băiatul lui, Cristi, să joace la Steaua. De ce? La ora aceea, la Craiova nu se făcea performanţă… Universitatea a încheiat campionate luptându-se pentru evitarea retrogradării, în timp ce la Steaua erau alte condiţii, alte perspective. E logic că taică-său a vrut ca băiatul lui, Cristi, să aibă un viitor asigurat. Ce a urmat? Am îmbârligat-o pe Mariana, mama lui Cristi. L-am pus pe George (n.red. acţionarul principal al oltenilor, George Ilinca) să se ducă la Reşiţa cu 30.000 de dolari. I-am spus Marianei cam aşa: «Uite, Craiova îi asigură lui Cristi un contract de 30.000 de dolari şi, atenţie, toţi aceşti bani Universitatea îi dă la semnarea contractului!»”, a povestit Ilie Balaci peste ani, în cartea „Frumoşii nebuni ai Craiovei Maxima”.

Chivu a jucat la Universitatea Craiova în sezoanele 1998-1999 şi 1999-2000 și a marcat de 3 ori în 34 de meciuri.

În octombrie 2018, când Ilie Balaci a murit, Chivu și-a amintit ce se petrecuse în urmă cu 20 de ani: „Mi-ai oferit posibilitatea să joc pentru echipa mea de suflet și nu cred că ți-am mulțumit vreodată! Sper că atunci când îți vei revedea prietenul (pe tata), să o facă el pentru mine! Dumnezeu să-ți odihnească sufletul, nea Ilie!!!”.

Căpitan la Ajax la 19 ani

Primul club din străinătate la care a ajuns Cristi Chivu a fost celebrul Ajax Amsterdam, în 1999. La echipa pregătită de Ronald Koeman, s-a impus rapid și a ajuns căpitan. A evoluat alături de jucători precum Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Johnny Heitinga, Zlatan Ibrahimovic și Maxwell. Chivu a câștigat titlul în Olanda în sezonul 2001-2002, precum și Cupa și Supercupa Olandei în același an.

Chivu s-a impus la Ajax, unde a fost căpitan. Foto: Profimedia

„M-am trezit că eram fundaş la Ajax Amsterdam, singur într-o ţară străină, într-un oraş în care nu cunoşteam pe nimeni, locuind la hotel, departe de familia mea şi de tot ce-mi era cunoscut. Am resimţit singurătatea în prima jumătate de an la Amsterdam. Era destul de greu să-mi fac prieteni în condiţiile în care eu nu vorbeam olandeză şi ne înţelegeam doar în engleză, aşa că de cele mai multe ori mă trezeam în camera de hotel încercând să-mi omor timpul jucând cărţi de unul singur sau bântuind pe internet. M-am adaptat treptat, am învăţat olandeză la cursurile săptămânale la care ne trimitea echipa, am reuşit să mă mut la casă mea, am ajuns căpitan de echipă, fundaş central…”, a rememorat Chivu mai târziu.

În ediția 2002-2003 din Liga Campionilor, el a avut un rol important în parcursul echipei, care a ajuns până în fazele superioare ale competiției, fiind foarte aproape de semifinale.

De la Ajax, la Roma, apoi la Inter Milano, unde a suferit o accidentare groaznică

În septembrie 2003, Chivu s-a transferat la AS Roma. Deşi titular, a lipsit în multe meciuri, din cauza accidentărilor repetate. În cele patru sezoane petrecute în capitala Italiei (2003-2007), Cristi Chivu a fost prezent în teren de 142 de ori şi a marcat 13 goluri. Principala performanţă cu Roma a fost câştigarea Cupei Italiei, în 2006-2007.

Chivu alături de legendarul atacant al Romei, Francesco Totti. Foto: Profimedia

În 2007, după ce a fost disputat de trei dintre cele mai importante cluburi, Barcelona, Real Madrid şi Internazionale Milano, fundaşul de 27 de ani a ales Inter Milano, cu care a semnat pe cinci ani. Aici, Chivu avea să obţină cele mai mari succese. A fost de trei ori campion al Italiei, în sezoanele 2007-2008, 2008-2009 şi 2009-2010. A câştigat Cupa Italiei de două ori, 2009-2010 şi 2010-2011, precum şi Supercupa Italiei, în 2008 şi 2010.

Apogeul carierei lui Chivu a fost câştigarea Ligii Campionilor în sezonul 2009-2010, sub comanda lui Jose Mourinho. În acelaşi an, a obţinut şi trofeul Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA.

Pe 6 ianuarie 2010, Chivu s-a accidentat grav într-un meci din campionatul Italiei, contra lui Chievo Verona. În urma unui contact cu Sergio Pellissier, Chivu a fost scos pe targă şi apoi a fost operat din cauza unei fracturi craniene. El a revenit pe teren pe 24 martie 2010, fiind însă obligat să poarte o cască de protecţie.

În cele 169 de meciuri jucate pentru Inter Milano, Chivu (cu casca pe cap după accidentare) a înscris de 3 ori. Foto: Profimedia

Internazionale a fost ultima echipă de club din cariera de jucător a lui Chivu, pentru care a evoluat în perioada 2007-2014.

A debutat la națională în 1999 și a jucat la Euro 2000 alături de Hagi și Gică Popescu, reușind un gol cu Anglia

Chivu a debutat pentru România în august 1999, într-un meci amical împotriva Ciprului, jucat la Limassol și terminat la egalitate, scor 2-2. Chivu a intrat în minutul 84 în locul lui Nanu.

Chivu în tricoul României. Foto: Profimedia

El a jucat apoi pentru România la Campionatele Europene din 2000 şi 2008. Golul memorabil rămâne cel de la Euro 2000, contra Angliei, în meciul câştigat de tricolori cu 3-2, la Campionatul European din Belgia și Olanda. A fost, de altfel, și prima lui reușită în tricoul naționalei.

Chivu a prins finalul Generației de Aur, jucând alături de Gică Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Dorinel Munteanu, adică marii fotbaliști ai anilor ’90.

În 2011, din cauza accidentărilor, Chivu s-a retras de la naționala României, în care a fost selecţionat de 75 de ori și unde a purtat banderola de căpitan de 50 de ori.

El a mai jucat pentru Inter, dar s-a retras complet din fotbal în martie 2014, la vârsta de 33 de ani.

Cariera de antrenor

Chivu a obţinut în decembrie 2017 licenţa de antrenor în Italia. În sezonul 2018-2019, a antrenat echipa Under-17 a lui Internazionale Milano, după ce a pregătit şi formaţia Under-14 a acestui club. În septembrie 2020, a obţinut licenţa UEFA Pro, absolvind cursurile şcolii de antrenori de la Coverciano.

În februarie 2025, Chivu a fost numit antrenor principal la Parma, pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, un lucru greu de realizat. A fost prima experiență de antrenor la nivel de seniori din cariera lui. Sub comanda lui Chivu, Parma a disputat 13 meciuri, dintre care 3 au fost câștigate, 3 pierdute și 7 s-au terminat la egalitate.

Din iunie 2025, Chivu a devenit antrenorul lui Inter Milano, echipă cu care a cucerit primul titlu de campion, la primul sezon pe banca nerazzurrilor.