Potrivit PhoneArena, Samsung a avertizat asupra unei posibile agravări, iar CEO-ul Apple, Tim Cook, a confirmat creșteri semnificative ale costurilor, impactând producția de iPhone-uri.

Creșterea continuă a prețurilor la memorii

Tim Cook a declarat că Apple anticipează „costuri semnificativ mai mari” pentru memorii în trimestrul care începe în iunie 2026.

La această provocare se adaugă și riscul unei a doua majorări neprevăzute a prețurilor pentru alte componente de smartphone, ceea ce ar putea afecta întreaga industrie.

„Evaluăm situația și analizăm mai multe opțiuni”, a precizat Cook în legătură cu măsurile pe care Apple le-ar putea adopta.

Vânzările iPhone 17, un sprijin temporar

Un factor care atenuează impactul crizei pentru Apple este succesul seriei iPhone 17, care s-a vândut și continuă să se vândă foarte bine. De asemenea, compania folosește stocurile acumulate anterior, o strategie aplicată și în alte momente dificile, precum în perioada tarifelor impuse de administrația Trump.

Totuși, această soluție este una temporară. Odată ce stocurile se vor epuiza, Apple va trebui să abordeze costurile crescute, mai ales că furnizorii continuă să majoreze prețurile.

O strategie potențial surprinzătoare

O strategie vehiculată de experți sugerează că Apple ar putea absorbi temporar aceste costuri fără a majora prețurile produselor sale.

Această abordare ar putea atrage mai mulți clienți, în special dacă concurenții sunt forțați să crească prețurile. O astfel de mișcare ar putea consolida poziția Apple pe piețele globale, profitând de avantajele sale financiare pentru a depăși această criză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE