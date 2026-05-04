Lecțiile de viață ale Mihaelei Geoană, după ani alături de Mircea Geoană. Cum este să fii soția unui politician

Viața alături de Mircea Geoană a însemnat pentru Mihaela Geoană un traseu complex, marcat de schimbări constante, adaptări și provocări. De la anii petrecuți în străinătate, în context diplomatic, până la expunerea intensă din viața publică din România, aceasta a reușit să își construiască un echilibru personal solid.

Viața alături de Mircea Geoană

În rolul de soție de diplomat, Mihaela Geoană a fost nevoită să se adapteze rapid la medii culturale diferite, să reprezinte România cu eleganță și să își asume responsabilități care depășesc sfera personală. În același timp, a fost o gazdă atentă și implicată, reușind să creeze conexiuni și să mențină un standard ridicat în toate aparițiile sale publice.

„Viața alături de un diplomat și, ulterior, de un om implicat în politică nu este niciodată liniară. Este o viață care te obligă să înveți constant să te adaptezi, să te reașezi, să îți regăsești echilibrul în contexte foarte diferite. Au fost perioade în care schimbările au venit rapid – mutări, noi responsabilități, alte ritmuri de viață – și fiecare dintre ele a venit cu propriile provocări.

La început, poate că nu conștientizezi pe deplin ce presupune acest parcurs. Însă, în timp, înveți că stabilitatea nu vine din exterior, ci din interior. A trebuit să îmi construiesc acest echilibru, să învăț să rămân ancorată în valorile mele, indiferent de locul în care mă aflam sau de contextul public în care ne regăseam.

Anii petrecuți în Statele Unite ale Americii au avut, fără îndoială, un rol important în formarea noastră și acolo am învățat ce înseamnă implicarea socială. Așa au prins contur, în mod firesc, direcțiile în care ne-am implicat fiecare: pentru mine, Fundația Renașterea și proiectele dedicate sănătății femeilor, iar pentru Mircea, implicarea în educație și leadership pentru tineri, prin Institutul Aspen Romania. Au fost alegeri asumate, prin care am simțit că putem contribui, fiecare în felul său, la binele comunității în care trăim.

„Provocarea cea mai mare a fost să păstrez echilibrul familiei”

A fost o viață intensă, un periplu între Washington, Paris, București și Bruxelles. Provocarea cea mai mare a fost să păstrez echilibrul familiei și să creez un «acasă» oriunde ne aflam.

Ca soție de ambasador sau ministru, viața de reprezentare este epuizantă; trebuie să fii mereu impecabilă, să organizezi recepții uriașe cu bugete mici, să fii o gazdă perfectă. Mi-a fost greu uneori să renunț la profesia mea de bază, dar am transformat acest sacrificiu într-o oportunitate de a învăța și de a mă implica în cauze umanitare.

Una dintre cele mai mari provocări a fost, fără îndoială, expunerea. Viața publică vine la pachet cu multe opinii, uneori nedrepte, uneori greu de dus. Trebuie să înveți să filtrezi, să nu lași zgomotul exterior să îți afecteze liniștea interioară.

În același timp, a fost și o viață care m-a îmbogățit enorm. Am cunoscut oameni, culturi, perspective diferite. Am învățat să privesc lumea dincolo de granițe și să înțeleg mai bine complexitatea ei. Cred că, privind în urmă, cea mai importantă lecție este aceasta: să rămâi tu însuți, indiferent de context. Pentru că doar așa poți construi ceva autentic și durabil”, a declarat Mihaela Geoană pentru viva.ro.

Echilibrul dintre viața publică și cea personală

Pe lângă responsabilitățile oficiale, Mihaela Geoană s-a implicat activ în proiecte sociale, demonstrând că succesul nu se rezumă doar la statut, ci și la impactul pozitiv asupra comunității.

În ciuda presiunii constante și a vizibilității ridicate, aceasta a reușit să își păstreze autenticitatea și să își construiască echilibrul din interior. Experiențele trăite au transformat fiecare etapă a vieții sale într-o oportunitate de dezvoltare personală.

Astăzi, Mihaela Geoană vorbește deschis despre lecțiile învățate de-a lungul anilor. Pentru ea, familia rămâne un pilon esențial, iar capacitatea de a crea un sentiment de „acasă” oriunde s-ar afla a devenit una dintre cele mai valoroase abilități.

Viața alături de Mircea Geoană nu a fost lipsită de provocări, însă fiecare experiență a contribuit la formarea unei perspective mature și echilibrate asupra vieții.

„Viața noastră de familie s-a simplificat, într-un sens foarte frumos. Nu mai este despre lucruri complicate, ci despre momentele acelea care contează cu adevărat. Punem preț pe timpul petrecut împreună, chiar și atunci când este puțin. O masă luată împreună, o conversație sinceră la finalul unei zile aglomerate – sunt lucruri care ne țin ancorați.

„Obiceiul de la care nu abdicăm este cina în familie – fie ea și virtuală, cu Ana”

Obiceiul de la care nu abdicăm este cina în familie – fie ea și virtuală, cu Ana. Weekendurile sunt dedicate relaxării și discuțiilor lungi despre orice, de la politică la noutăți despre prieteni sau pisică. Mircea este foarte bun la «compartimentare»; când intră pe ușă, lasă grijile serviciului afară și devine soțul și tatăl cald. De asemenea, duminica încercăm să menținem tradiția mesei împreună cu tatăl meu și cu Alexandru. Aceste momente de conectare sunt cele care ne dau forța să o luăm de la capăt în fiecare luni.

Un alt ritual este pregătirea Paștelui sau a Crăciunului împreună cu copiii, chiar și virtual. Ana și soțul ei, Garrett, vopsesc ouă în California în același timp cu noi, pe video-call. Ne arătăm culorile, glumim și simțim că oceanul dintre noi se micșorează. Această unitate a familiei extinse – care îi include și pe cumnați, și pe socri – este ceea ce îmi dă echilibrul. Am învățat de la mama că familia nu e doar un nucleu de patru oameni, ci un cerc larg de iubire care te protejează de orice răutate exterioară”.

