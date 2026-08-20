Fizz, pe numele său real Bogdan Croitoru, a fost unul dintre personajele extravagante ale muzicii românești de la începutul anilor 2000. Cunoscut pentru hainele de blană, bijuteriile masive și celebra frizură în stil „Johnny Bravo”, artistul are astăzi un look complet diferit. La 47 de ani, acesta s-a retras din muzică și se ocupă de afaceri și investiții.

Cum arată Fizz la 47 de ani

La începutul anilor 2000, Fizz, pe numele său real Bogdan Croitoru, era ușor de recunoscut datorită imaginii sale extravagante. Artistul apărea în haine de blană, purta accesorii masive și avea o frizură care amintea de personajul „Johnny Bravo”.

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După mai bine de două decenii, artistul, care are acum 47 de ani, nu mai seamănă cu personajul care apărea în videoclipurile sale. Fizz a renunțat între timp la imaginea extravagantă și a ales un stil vestimentar mult mai simplu.

Recent, acesta a fost surprins de paparazzi MediaFlux pe străzile din București, deplasându-se cu o trotinetă electrică. Bogdan Croitoru purta o ținută sport, formată din bermude, tricou și adidași, completată de o pereche de ochelari de soare. Nimic nu mai amintea de blănurile și accesoriile care i-au devenit semnătură în perioada în care era prezent constant pe scena muzicală.

Ce s-a întâmplat cu celebra haină de blană a lui Fizz

Unul dintre cele mai cunoscute elemente ale imaginii lui Fizz era celebra haină de blană. Artistul a dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, că a renunțat la ea și a scos-o la licitație în scop caritabil.

„Celebra blană am scos-o la licitație în scopuri umanitare. A cumpărat-o un om de afaceri, a dat 3.000 de euro pe ea, iar banii au ajuns la un copil bolnav de care am avut eu grijă”, a declarat Fizz. Haina, care l-a diferențiat de mulți alți artiști ai vremii, nu mai face astfel parte din garderoba sa.

Fizz a renunțat la muzică și s-a orientat spre afaceri

După perioada în care a cunoscut succesul cu piese precum „Dacă nu eu, atunci cine?”, Bogdan Croitoru a ales să se retragă treptat din lumea muzicii.

Fostul artist și-a îndreptat atenția către antreprenoriat și investiții. De-a lungul anilor, acesta a fost implicat în proiecte din domenii precum imobiliarele și moda, dar s-a arătat interesat și de piața monedelor digitale.

„Pasionat al monedelor digitale, Fizz a învățat foarte multe despre Bitcoin, în special investind în moneda rege”, se menționează într-un comunicat de presă al partenerilor săi dintr-un crypto exchange românesc.

De asemenea, Fizz a vorbit, la un moment dat, despre planurile sale de a dezvolta un mall online, cu produse din mai multe categorii. „Avem blănuri de la 300 la 5.000 de euro. Am relansat și agenția mea de modeling cu această ocazie. Avem colaboratori din Italia și din China. Noi lucrăm cu orice furnizor bun”, a explicat Fizz cu câțiva ani în urmă.

Cum își amintește lumea de Fizz și perioada de la începutul anilor 2000

Pentru mulți români, Fizz rămâne asociat cu perioada de început a anilor 2000, când videoclipurile sale erau pline de mașini scumpe, decoruri spectaculoase și ținute extravagante.

Piesa „Dacă nu eu, atunci cine?” l-a făcut cunoscut publicului, iar imaginea sa ieșită din tipare l-a transformat într-unul dintre personajele memorabile ale acelei perioade.

Astăzi, aparițiile lui Bogdan Croitoru în spațiul public sunt mult mai rare. La 47 de ani, fostul artist pare să fi lăsat în urmă perioada în care imaginea extravagantă era parte importantă din cariera sa, preferând să se concentreze pe proiectele de afaceri și investiții.

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