Conform presei americane și celei ucrainene, Steve Witkoff și Jared Kushner au plănuit să călătorească sâmbătă la Moscova și duminică la Kiev pentru discuții în vederea reluării negocierilor de pace.

O sursă apropiată administrației Trump a declarat că Washingtonul a cerut Moscovei să nu bombardeze Ucraina în timpul vizitei emisarilor americani, dar nu a primit niciun răspuns până acum. Ucraina, în schimb, nu a efectuat atacuri aeriene în Rusia în timpul vizitei efectuate la Moscova de către directorul CIA, John Ratcliffe.

Volodimir Zelenski a promis vineri că Ucraina nu va bombarda Rusia în timpul vizitei lui Witkoff și Kushner. „Așa cum am făcut în timpul vizitelor diplomatice anterioare ale părții americane, vom asigura funcționarea normală a spațiului aerian rusesc, astfel încât negociatorii să poată călători în siguranță. Avem grijă de ei, nu de Rusia. Nu vor exista atacuri aeriene din partea noastră”, a declarat șeful statului ucrainean într-un videoclip distribuit pe contul său de X.

Zelenski a cerut Rusiei să urmeze exemplul Ucrainei și să nu efectueze atacuri aeriene duminică, pentru a permite „gestionarea aspectelor logistice” legate de vizită și discuțiile menite să reimpulsioneze procesul de pace.

Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat de mai multe ori Moscova în calitate de emisari ai lui Trump, dar nu s-au deplasat niciodată la Kiev. Ei și-ar dori să se deplaseze cu avionul, nu cu trenul, dar spațiul aerian al Ucrainei este închis pentru zborurile civile de la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022.

The Kyiv Independent nu exclude ca vizita emisarilor lui Trump, anunțată de Zelenski încă de la sfârșitul lunii iulie, să fie anulată în ultima clipă. O sursă apropiată dosarului a declarat pentru publicația ucraineană că Witkoff s-a interesat de alternative pentru deplasarea la Kiev, întrucât ar fi „început să se sperie” de avertismentele primite din partea rușilor.

„Rușii nu vor ca ei să vină aici, la Kiev, iar Witkoff este întotdeauna sensibil la sentimentele rusești. Li se spune acolo că este periculos”, a spus sursa citată de The Kyiv Independent.

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