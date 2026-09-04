Insula Iubirii sezonul 10 s-a filmat tot în regiunea Phuket, Thailanda

Pentru „Insula Iubirii” sezonul X, care va începe în seara de 4 septembrie 2026, echipa de producție a ales din nou peisajele inegalabile din Thailanda. Mai precis, „Insula Iubirii” 2026 s-a filmat în regiunea Phuket, care este, de altfel, și cea mai mare insulă din această țară asiatică.

Radu Vâlcan a petrecut 21 de zile pline de suspans alături de concurenții și ispitele acestui sezon, într-un mediu tropical menit să testeze până la extrem limitele cuplurilor participante.

Participanții au fost cazați în resorturi de lux situate în zone exclusiviste, mai exact pe Coconut Island și în zona renumitei plaje Natai, o destinație turistică faimoasă pentru liniștea pe care o oferă, departe de agitația urbană.

Vilele Coastal Escape și Twin Villa au fost, ca de fiecare dată, pregătite meticulos pentru a găzdui cuplurile și ispitele de anul acesta, oferind un cadru idilic, dar presărat cu tentații.

Cele două vile în care protagoniștii sunt cazați separat se află la o distanță de doar 25 de kilometri una de cealaltă, ceea ce înseamnă aproximativ 33 de minute de mers cu mașina. Coastal Escape Natai, complexul în care au fost cazate ispitele, se bucură de o locație privilegiată, situându-se la 20 de km de Aeroportul Internațional Phuket.

Accesul direct la plajă le-a permis oaspeților să se bucure de momente de liniște și intimitate, fie că au ales să se relaxeze sub soarele dogorâtor, fie că și-au dorit lungi plimbări pe țărmul Mării Andaman.

Cât costă un sejur la vilele Coastal Escape și Twin Villa

Telespectatorii care visează la o vacanță pe urmele concurenților de la „Insula Iubirii” trebuie să știe că prețurile reflectă din plin standardele ridicate ale locațiilor alese de producători. În cazul complexului Coastal Escape, prețurile pentru o vilă cu piscină proprie și vedere la mare pot ajunge la 250–300 de euro pe noapte. Astfel, un sejur de 7 nopți pentru un cuplu costă, în medie, între 1.750 și 2.100 de euro doar pentru cazare.

În același timp, vila fetelor, cunoscută de câțiva ani telespectatorilor sub numele de Twin Villas Seaview Kata, se poate închiria pentru 200 de euro pe noapte. Astfel, un sejur de 7 nopți pentru un cuplu costă, în medie, 1.400 de euro.

Twin Villas, vila fetelor de la Insula Iubirii.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Pentru cei care își doresc o experiență de lux absolută și vor să închirieze integral una dintre vilele spectaculoase, cu mai multe dormitoare, grădini vaste și personal dedicat, costurile pot atinge suma exorbitantă de 35.000 de euro pentru o singură săptămână.

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