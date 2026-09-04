O conexiune directă, benefică pentru economie și turism

Această reluare a zborurilor directe marchează un moment semnificativ în relațiile bilaterale dintre România și China, având un impact major asupra turismului, comerțului și colaborărilor economice.

După o pauză îndelungată, zborurile directe vor elimina necesitatea escalelor, scurtând astfel timpul de călătorie pentru pasagerii români care doresc să ajungă în China.

„Reluarea zborurilor directe între București și Beijing reprezintă un succes diplomatic și economic major, menit să apropie comunitățile noastre”, a declarat ambasadorul României în Republica Populară Chineză, Dan-Horia Maxim.

Oficialul a subliniat că această conexiune deschide noi oportunități de dialog și colaborare în domenii de interes comun.

Zborurile directe, o tradiție reînviată

Deși noua rută este binevenită, aceasta nu este o premieră. România a mai avut o legătură directă cu China în trecut. În 1974, compania aeriană TAROM a inaugurat ruta București-Beijing, una dintre primele conexiuni directe dintre România și Asia la acea vreme.

Noua rută operată de Air China include și o escală la Zagreb, urmând traseul Beijing (PEK) – București (OTP) – Zagreb (ZAG). Aceasta reprezintă un pas important pentru creșterea conectivității internaționale a României, într-un moment în care autoritățile de la București urmăresc intensificarea relațiilor economice cu China.

Beneficii pentru afaceri și schimburi culturale

Pe lângă dezvoltarea sectorului turistic, reluarea acestei legături directe este văzută ca un factor esențial pentru facilitarea schimburilor comerciale și a relațiilor de afaceri dintre cele două state.

Oamenii de afaceri, reprezentanții companiilor și delegațiile oficiale vor beneficia de o mobilitate mai mare și de o predictibilitate crescută a deplasărilor.

Ambasada României la Beijing a precizat că această inițiativă reflectă colaborarea strânsă dintre cele două țări pentru promovarea contactelor bilaterale, punând un accent deosebit pe turism, cooperare economică, schimburi culturale și relații interumane.

Eveniment marcant la Beijing

Reluarea zborurilor directe a fost sărbătorită pe 11 august, în cadrul unei ceremonii organizate la Ambasada României în Republica Populară Chineză, în colaborare cu Ambasada Croației și Air China.

Evenimentul a reunit oficiali chinezi, reprezentanți ai industriei aviatice, lideri din mediul de afaceri și experți în turism, marcând astfel importanța strategică a acestei inițiative pentru ambele state.

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