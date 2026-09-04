Trei persoane au murit și alte două au fost rănite în accidentul de pe DEx 12

Accidentul s-a petrecut pe DEx 12, la kilometrul 65, în apropierea localității Priseaca din județul Olt. Trei persoane au murit și alte două au fost rănite, în urma impactului dintre un TIR și o autoutilitară, potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române.

Traficul pe sensul de mers spre Craiova a fost blocat

Traficul rutier este complet blocat pe sensul de mers spre Craiova, la kilometrul 65 de pe DEX 12. În acest moment, autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Din primele informații, TIR-ul ar fi fost oprit pe acostament în urma unor defecțiuni, când ar fi fost lovit de un autoturism și proiectat în autoutilitară, relatează Adevărul. La volanul camionului s-ar fi aflat un cetățean sârb în vârstă de 58 de ani.





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